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عازف الجيتار بريان ماي يساعد ناسا في الوصول إلى الكويكب بينو

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 3، 2023
عازف الجيتار بريان ماي يساعد ناسا في الوصول إلى الكويكب بينو

بالإضافة إلى كونه عازف جيتار أسطوري في فرقة Queen، فإن بريان ماي هو أيضًا عالم فيزياء فلكية حاصل على درجة الدكتوراه. ومؤخرًا، استخدم معرفته العلمية من خلال مساعدة وكالة ناسا في تحديد المكان الذي يجب أن يهبط فيه مسبارهم على الكويكب بينو.

بينو هو كويكب يُعتقد أنه من بقايا النظام الشمسي المبكر. ويتكون من قطع صخرية متماسكة بفعل الجاذبية ويدور حول الشمس كل 1.2 سنة. وفي عام 2016، أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية OSIRIS-REx بمهمة جمع عينات من بينو.

وكان التحدي يتمثل في إيجاد موقع مناسب للهبوط على سطح الكويكب. كانت الخطة الأصلية هي الهبوط على منطقة يشار إليها باسم "الشاطئ"، ولكن تبين أن بينو كانت في الواقع منطقة وعرة مغطاة بالصخور. هذا هو المكان الذي جاء فيه بريان ماي.

قد طور صورًا مجسمة لسطح بينو للمساعدة في تحديد مكان هبوط آمن للمركبة الفضائية. يضيف التصوير المجسم عمقًا للصور المسطحة، على غرار تأثير النظارات ثلاثية الأبعاد. أثبتت خبرته في هذه التقنية أنها لا تقدر بثمن في ضمان الهبوط الناجح.

وأشاد دانتي لوريتا، قائد مهمة أوزيريس ريكس، بمشاركة ماي ووصفه بأنه متحمس حقيقي للفضاء ومدافع عن استكشاف الفضاء. تم تفصيل مساهمة ماي في المهمة في كتاب شاركت لوريتا في تأليفه بعنوان "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid".

تعد مهنة بريان ماي المزدوجة كموسيقي وعالم فيزياء فلكية بمثابة شهادة على شغفه بالفن والعلوم. يوضح تعاونه مع وكالة ناسا الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الأفراد من خلفيات مختلفة في تطوير الاستكشاف العلمي.

مصادر:
- واشنطن بوست: ماريا لويزا بول، "عازف الجيتار حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء الفلكية، والتي استخدمها لمساعدة العلماء في تحديد المكان الذي سيهبط فيه مسبارهم على الكويكب بينو"
– كتاب: “Bennu 3-D: تشريح كويكب” لدانتي لوريتا وبريان ماي

By فيكي ستافروبولو

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