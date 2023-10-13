رحلة معادن الأرض الثمينة: ​​كيف بقيت بالقرب من السطح

تقدم دراسة جديدة أجراها علماء الجيوفيزياء نظرة ثاقبة حول كيفية بقاء المعادن الثمينة على الأرض، مثل الذهب والبلاتين، بالقرب من سطح الكوكب. تنجذب هذه المعادن، المعروفة باسم العناصر شديدة المحبة للحديد (HSEs)، بقوة إلى الحديد، وقد تم تضمينها في بنية الأرض أثناء تكوينها. لقد حيرت مسألة كيفية بقاء هذه المعادن الثمينة بالقرب من السطح العلماء لعقود من الزمن.

ووفقا للدراسة، بعد تشكل الجزء الأكبر من الأرض، شهدت عدة اصطدامات مع الكواكب الأولية. أدى أحد الاصطدامات الملحوظة مع جسم يسمى ثيا إلى تكوين قمر الأرض. بينما امتصت الأرض معظم ثيا والكواكب الأولية الأخرى، أصبحت العناصر HSE التي تحتوي عليها محاصرة داخل عباءة الأرض بدلاً من أن تغوص في القلب.

تكشف نماذج الكمبيوتر التي طورها الباحثون أنه بعد كل اصطدام عملاق، يتشكل محيط شاسع من الصهارة داخل الغلاف الصخري للأرض. وغرقت المعادن الثمينة تدريجياً عبر هذا المحيط حتى وصلت إلى طبقة انتقالية منصهرة جزئياً. أبطأت هذه الطبقة هبوطها، مما سمح للوشاح السفلي بالتبريد والتصلب، مما منع HSEs من الوصول إلى القلب.

تتأثر HSEs المحاصرة في الوشاح بالحمل الحراري الناتج عن التيارات الحرارية المنبعثة من قلب الأرض الساخن، والذي يستمر حتى يومنا هذا. تعمل هذه التيارات على تحريك المعادن الثمينة حول الأرض وإحضارها إلى السطح مع مرور الوقت.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه لا يزال من الممكن ملاحظة أصداء هذه التأثيرات المبكرة في الوشاح العميق أسفل إفريقيا والمحيط الهادئ. تشكل هذه المناطق، المعروفة باسم "المقاطعات الكبيرة ذات سرعة القص المنخفضة" (LLSVPs)، جزءًا كبيرًا من حجم الأرض وتوفر دليلاً على أحداث التأثير التي حدثت منذ مليارات السنين.

ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تقدم تفسيرا قويا لكيفية بقاء المعادن الثمينة في الأرض بالقرب من السطح. توضح هذه الدراسة أهمية إعادة النظر في الحكمة التقليدية لتحقيق اكتشافات غير متوقعة.

المصادر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم