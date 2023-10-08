التقدم في الكيمياء الضوئية الكهربائية: زيادة الاستقرار لإنتاج الطاقة المتجددة

الكيمياء الضوئية الكهربائية، هو المجال الذي يجمع بين مبادئ الكيمياء الضوئية والكيمياء الكهربائية، ويحظى بأهمية كبيرة في مختلف الفروع العلمية والتكنولوجية. ومن أبرز تطبيقاتها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية أو كيميائية. ومع ذلك، ظل استقرار المواد الكهروكيميائية الضوئية يمثل تحديًا طويل الأمد.

وفي معالجة هذه المشكلة، قطع فريق من الباحثين من جامعة هامبورغ، وDESY، وLMU ميونيخ خطوات كبيرة في تعزيز استقرار هذه المواد. تهدف أبحاثهم وتحقيقاتهم الشاملة إلى التغلب على القيود التي حدت من فعالية الكيمياء الضوئية الكهربائية في إنتاج الكهرباء.

في الخلايا الكهروكيميائية الضوئية، يتم تسخير ضوء الشمس لتوليد الكهرباء. ولتحقيق ذلك، يمتص القطب الضوئي الفوتونات ويخلق أزواجًا من الإلكترونات. ثم يتم فصل هذه الأزواج لتوليد تيار كهربائي. ولسوء الحظ، فإن عدم استقرار المواد المستخدمة في هذه العملية قد أحبط إمكاناتها.

ومن خلال التجارب والتحليلات الدقيقة، حقق فريق البحث اختراقات واعدة في زيادة استقرار المواد الكهروكيميائية الضوئية. تحمل النتائج التي توصلوا إليها أهمية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، حيث أن المواد غير المستقرة تعيق الاستخدام الفعال للطاقة الشمسية.

هذا التقدم في الكيمياء الضوئية الكهربائية يجعلنا أقرب إلى تحقيق إمكانات إنتاج الطاقة المتجددة. ومع معالجة المخاوف المتعلقة بالاستقرار، تصبح الخلايا الكهروكيميائية الضوئية أكثر قدرة على تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء. ومن خلال دمج هذه المواد المحسنة في أنظمة حصاد الطاقة الشمسية، يمكننا فتح إمكانيات جديدة لتوليد الطاقة المستدامة.

مصادر:

– جامعة هامبورغ

- ديزي

– LMU ميونيخ