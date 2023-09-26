لمحة عن موجات الجاذبية في درب التبانة باستخدام خريطة محاكاة

قدمت خريطة محاكاة لمجرة درب التبانة باستخدام موجات الجاذبية، لمحة عما سترصده أجهزة الكشف الفضائية في المستقبل. في حين تم الكشف عن أكثر من 90 حدثًا لموجات الجاذبية بواسطة أجهزة الكشف الأرضية، لم ينشأ أي منها من مجرتنا درب التبانة. ومع ذلك، فإن مجرتنا هي موطن للثنائيات فائقة الصغر، وهي نجوم ثنائية تطورت لتصبح بقايا نجمية. تحتوي هذه الثنائيات على أجسام مدمجة مثل الأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء في مدارات ضيقة. أجهزة الكشف الأرضية غير قادرة على اكتشاف موجات الجاذبية المنبعثة من هذه الثنائيات بسبب تردداتها المنخفضة.

ولمعالجة هذا القيد، يجري تطوير العديد من أجهزة الكشف عن موجات الجاذبية الفضائية. من بينها، يأتي هوائي مقياس التداخل الليزري الفضائي (LISA) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في المقدمة، ومن المتوقع إطلاقه في ثلاثينيات القرن الحالي. ويعمل العلماء الصينيون أيضًا على مفهومين للمهمة هما TianQin وTaiji. ستمكن هذه الكواشف الفضائية من دراسة مجرة ​​درب التبانة في موجات الجاذبية، على غرار الطريقة التي يدرسها بها علماء الفلك في الأطوال الموجية الأخرى مثل الأشعة السينية وأشعة جاما.

قام فريق من الباحثين بقيادة Kaitlyn Szekerczes من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا بمحاكاة شدة وتواتر موجات الجاذبية المنبعثة من الثنائيات فائقة الصغر في درب التبانة. تُظهر الصورة المحاكاة هذه الثنائيات مركزة في القرص الحلزوني لمجرة درب التبانة، وتمتد إلى الهالة المجرية. توفر هذه الصورة منظرًا شاملاً للسماء لمجرة درب التبانة في موجات الجاذبية، مما يسلط الضوء على إمكانية مراقبة الكون بطريقة جديدة وفريدة من نوعها.

سيكون اكتشاف الثنائيات فائقة الصغر ذا أهمية خاصة لعلم فلك موجات الجاذبية. لا تبعث النجوم النيوترونية والثقوب السوداء الكثير من الضوء، مما يجعل اكتشافها صعبًا. ومع ذلك، ينبغي للثنائيات فائقة الصغر أن تشع بشكل ساطع في موجات الجاذبية، مما يسمح لأجهزة الكشف الفضائية مثل LISA باكتشاف عشرات الآلاف منها. علاوة على ذلك، يمكن استكمال دراسة هذه الثنائيات بتلسكوبات بصرية، وأشعة سينية، وأشعة جاما، مما يتيح "علم الفلك متعدد الرسل" الذي يجمع بين عمليات رصد الموجات الكهرومغناطيسية وموجات الجاذبية.

نُشرت الصورة المحاكاة لموجات الجاذبية في درب التبانة في مجلة The Astronomical Journal، مما يوفر لمحة محيرة عن مستقبل علم فلك موجات الجاذبية الفضائي.

التعاريف:

– موجات الجاذبية: تموجات في نسيج الزمكان ناجمة عن تسارع الأجسام الضخمة.

- ثنائيات فائقة الصغر: أنظمة نجمية ثنائية تطورت إلى أزواج متقاربة حيث أصبح أحد النجوم أو كليهما بقايا نجمية.

- ليجو: مرصد موجات الجاذبية بالتداخل الليزري، وهو كاشف أرضي لموجات الجاذبية.

– برج العذراء: كاشف موجات الجاذبية الأرضية موجود في إيطاليا.

– كاجرا: كاشف موجات الجاذبية الأرضي الموجود في اليابان.

- ليزا: هوائي مقياس التداخل الليزري الفضائي، وهو كاشف فضائي لموجات الجاذبية.

- TianQin: مفهوم صيني مقترح لمهمة موجات الجاذبية الفضائية.

- تايجي: مفهوم صيني آخر مقترح لمهمة موجات الجاذبية الفضائية.

مصادر:

– المقال الأصلي: المجلة الفلكية (يونيو 2021)

- مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا