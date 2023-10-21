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اوريغامي: من الفن القديم إلى الحلول الحديثة في الفضاء والهندسة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 21، 2023
اوريغامي: من الفن القديم إلى الحلول الحديثة في الفضاء والهندسة

يتم الآن استخدام الأوريجامي، وهو الفن الياباني القديم لطي الورق، لحل المشكلات الحديثة في مجالات مختلفة مثل استكشاف الفضاء والهندسة والرياضيات والطب. أحد مهندسي الطيران، مانان آريا، يستخدم الأوريغامي لكشف أسرار الكون.

في استكشاف الفضاء، يمكن أن يعيق وهج النجوم اكتشاف الكواكب الشبيهة بالأرض بالقرب من النجوم الشبيهة بالشمس. والضوء المنعكس من هذه الكواكب أضعف بنحو 10 مليارات مرة من ضوء النجوم، مما يجعل من الصعب اكتشافه. تعمل آريا على حل لحجب ضوء النجوم في الكون الذي يحتمل أن يحتوي على مليارات النجوم. وهو يعتقد أن الأوريجامي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في هذا المسعى.

يحتاج المهندسون إلى إطلاق هياكل كبيرة إلى الفضاء، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى طي هذه الهياكل لتتلاءم بشكل أنيق مع الصواريخ ثم فتحها بمجرد وصولها إلى الفضاء. تشير آريا إلى هذا التحدي باسم "مشكلة الحقيبة" - وهي تركيب التكنولوجيا القابلة للتوسيع في كبسولة فضائية صغيرة.

يقدم الأوريجامي تطبيقًا رائعًا للهندسة في الفضاء. لقد حققت ناسا بالفعل نجاحًا في استخدام الأوريجامي في المشاريع المتعلقة بالفضاء. على سبيل المثال، تم طي المرآة الرئيسية والواقي الشمسي لتلسكوب جيمس ويب استعدادًا للإطلاق، ثم تم فتحهما مرة واحدة في الفضاء. تُعد الصور القوية التي التقطها التلسكوب مصدر إلهام لمشاريع مثل ظل النجوم.

إن اختراع آريا، ظل النجوم، عبارة عن آلية خفيفة الوزن تحجب ضوء النجم، مما يسمح للتلسكوبات بالتقاط صور للكواكب الخارجية الخافتة القريبة من النجم. ويبلغ حجمها تقريبًا حجم ماسة لعبة البيسبول عندما يتم تمديدها بالكامل، ولكن يجب طيها وتعبئتها في صاروخ للإطلاق. تتيح هندسة الأوريجامي إمكانية الطي المدمج المطلوب للمهام الفضائية.

يمتد عمل آريا في فن الأوريجامي إلى ما هو أبعد من استكشاف الفضاء. إنه يتطلع إلى تطبيق تقنيات الأوريجامي على الروبوتات والأجهزة الطبية الحيوية. وفي حين أن التأثير طويل المدى لعمله لا يزال يتكشف، يأمل آريا أن يضع الأساس للأجيال القادمة من التقنيات.

يستمر الأوريجامي، وهو شكل من أشكال الفن القديم، في التطور وإيجاد تطبيقات مبتكرة في مختلف المجالات. إنه يعرض قوة الجمع بين الفن والتكنولوجيا المتطورة لحل المشكلات المعقدة.

مصادر:
– الأخبار العالمية: [URL]
– ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: [URL]

By غابرييل بوتا

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