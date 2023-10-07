تراث المريخ InSight Lander: الكشف عن الجزء الداخلي من المريخ

في العام الماضي، انتهت مهمة مركبة الهبوط على المريخ InSight، حيث أصبحت ألواحها الشمسية مغطاة بالغبار، مما أدى إلى تناقص إمدادات الطاقة. كان هذا بمثابة اختتام أربع سنوات من البحث وجمع البيانات لمهمة InSight التابعة لناسا، والتي قدمت رؤى غير مسبوقة لداخل المريخ ونشرت أول مقياس زلازل على كوكب آخر. تحدثنا إلى اثنين من كبار العلماء من فريق InSight، كاثرين جونسون ومارك بانينج، لفهم أهمية دراسة باطن الكوكب.

إن دراسة الجزء الداخلي من المريخ ليست مجرد فضول؛ من الضروري فهم الجوانب المختلفة مثل الغلاف الجوي للكوكب والتاريخ والتطور. يعد فهم البنية الداخلية للمريخ أمرًا بالغ الأهمية في فك رموز ماضيه واكتشاف التغيرات في الظروف الجوية والنشاط الجيولوجي. تتيح كل مهمة تتعمق في التصميمات الداخلية للكواكب للباحثين تحقيق قفزات كبيرة للأمام في فهمهم لهذه الأجرام السماوية.

في حين أن تحليل العينات من سطح المريخ باستخدام المركبات الجوالة يمثل تحديًا، فإن العلماء يستلهمون من دراسة الأرض للموجات الزلزالية لدراسة البنية الداخلية للكواكب البعيدة. إن تضمين InSight لمقياس الزلازل، وهو أول مقياس على الإطلاق يتم وضعه على كوكب آخر، مكّن من دراسة الزلازل المريخية وقدم رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين المريخ وبنيته.

وللكشف الدقيق عن النشاط الزلزالي على المريخ، كان على إنسايت أن يظل ثابتًا في مكان هادئ. تم وضعه بشكل استراتيجي في منطقة هادئة لالتقاط الاهتزازات السطحية الدقيقة الناجمة عن الزلازل المريخية. بالإضافة إلى القياسات الزلزالية، قام InSight أيضًا بجمع بيانات الطقس، مثل درجة الحرارة والضغط وسرعة الرياح، مما يوفر فرصة لدراسة أنماط الطقس المريخي في منطقة إليسيوم بلانيتيا.

أجهزة قياس الزلازل، على الرغم من كونها أدوات بسيطة من الناحية النظرية، إلا أنها تطلبت تعديلات لتناسب الظروف الفريدة للمريخ. تختلف مستويات الجاذبية على المريخ عن الأرض، ويجب أن تكون الأداة حساسة للغاية لاكتشاف الزلازل الدقيقة. ومع ذلك، كان التحدي يكمن في تصميم مقياس زلازل واحد لجمع كل البيانات المطلوبة بشكل مستقل، على عكس النهج التقليدي المتمثل في تثليث القياسات مع محطات متعددة.

في حين أن نهج المحطة الواحدة هذا أثار الشكوك في البداية، إلا أن إنسايت سجلت بنجاح مئات الأحداث الزلزالية خلال مهمتها، مما أثبت قدرتها على جمع معلومات قيمة بشكل مستقل. من خلال تحليل الموجات الزلزالية، وتحديدًا موجات P وS، يمكن لـ InSight تحديد أصل الزلازل المريخية ومسافتها، مما يكشف النقاب عن رؤى حول التركيب الداخلي للكوكب.

لقد تركت مهمة Mars InSight بلا شك إرثًا استثنائيًا، حيث قدمت للبشرية أفضل فهم على الإطلاق للبنية الداخلية للمريخ. وقد مهدت التطورات التي حققتها في قياسات الزلازل والطقس الطريق أمام البعثات المستقبلية لاستكشاف أسرار الكواكب البعيدة.

التعاريف:

– مقياس الزلازل: جهاز يستخدم لقياس وتسجيل الموجات الزلزالية الناجمة عن الزلازل أو الهزات الأرضية.

– الزلازل المريخية: النشاط الزلزالي أو الزلازل التي تحدث على المريخ.

– التثليث: عملية تحديد موقع نقطة ما عن طريق قياس الزوايا إليها من نقاط معروفة على طرفي خط أساس ثابت.

مصادر:

- مهمة ناسا المريخ إنسايت