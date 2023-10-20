فوائد إطارات النيتروجين في عمليات التعدين

يواجه مشغلو التعدين التحدي المستمر المتمثل في الحفاظ على الإنتاجية مع ضمان سلامة أطقمهم في ظروف العمل الصعبة. تلعب مركبات التعدين الكبيرة، مثل اللوادر وشاحنات النقل، دورًا مركزيًا في هذه المخاوف وتتطلب إطارات فعالة وآمنة.

تعتبر سلامة الإطارات ذات أهمية قصوى في صناعة التعدين. يجب أن توفر إطارات مركبات التعدين الثبات والجر لنقل المواد ومنع وقوع الحوادث. ومع ذلك، فإن وزن هذه الآلات وقوتها يمكن أن يؤدي إلى تلف الإطارات، مما قد يسبب مشاكل بل ويشكل خطر الانفجار. في الوقت الحالي، غالبًا ما تمتلئ إطارات مركبات التعدين بالهواء المحتوي على الأكسجين، مما يزيد من خطر حدوث تمزق أو انفجار ناجم عن شرارة.

أحد الحلول للتخفيف من هذه المخاطر هو ملء إطارات مركبات التعدين بالنيتروجين بدلاً من الهواء. وقد تم بالفعل استخدام النيتروجين في سيارات الركاب للحفاظ على ضغط الإطارات وزيادة كفاءة استهلاك الوقود، كما أنه يقدم فائدة إضافية تتمثل في زيادة السلامة في مركبات التعدين. عندما تمتلئ الإطارات بالنيتروجين، يقل خطر الانفجار بشكل كبير.

يوفر النيتروجين العديد من الفوائد المباشرة لتعدين إطارات المركبات. فهو يؤدي إلى فقدان الضغط بشكل أبطأ وتقليل تآكل مكونات الإطار المعدني الناتج عن بخار الماء. وهذا يترجم إلى تحسين سلامة العمال ومشغلي التعدين.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد النيتروجين على إطالة عمر الإطارات عن طريق إبطاء الانكماش. في حين أن كل من الأكسجين والنيتروجين يمكن أن يتخلل جدار الإطار، فإن النيتروجين يفعل ذلك أبطأ بأربع مرات من الأكسجين وأكثر من 100 مرة أبطأ من بخار الماء. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في عمر الإطارات بنسبة 10%.

يمكن أن يؤدي فشل الإطارات إلى توقف العمل وتوقف العمل بشكل كبير. يساعد النيتروجين في إبقاء الإطارات منتفخة بشكل مثالي، مما يقلل من المرونة والاحتكاك، مما يقلل من خطر ارتفاع درجة حرارة الإطارات وفشلها. كما أنه يعزز كفاءة استهلاك الوقود، حيث يكون فقدان النيتروجين أبطأ مقارنة بالأكسجين.

تشكل إطارات مركبات التعدين خطراً على السلامة بسبب حجمها وكتلتها وضغطها. إن ملء هذه الإطارات بالأكسجين يزيد من خطر حرائق الإطارات، خاصة في المناجم الموجودة تحت الأرض. الإطارات المملوءة بالنيتروجين تقلل بشكل كبير من هذا الخطر.

في حين أن هناك تحديات أمام تنفيذ نظام تضخم النيتروجين، مثل التكلفة والانبعاثات الثقيلة لنقل النيتروجين إلى مواقع التعدين النائية، إلا أن هناك حلول محتملة. وتستكشف بعض الشركات توليد النيتروجين في مواقع التعدين، الأمر الذي من شأنه أن يوفر وفورات في التكاليف ويسمح باستخدام النيتروجين في عمليات التعدين الأخرى، مثل قمع غاز الميثان في تعدين الفحم.

على الرغم من أن استخدام إطارات النيتروجين في عمليات التعدين ليس منتشرًا على نطاق واسع، إلا أنه يكتسب شعبية، خاصة في جنوب إفريقيا، حيث أصبح المعيار الصناعي. ويتم توفير مولدات النيتروجين لعمليات التعدين في مختلف البلدان، وهذه التكنولوجيا سهلة الاستخدام وسهلة التركيب.

في الختام، فإن استخدام إطارات النيتروجين في عمليات التعدين يوفر فوائد عديدة، في المقام الأول من حيث السلامة. وفي حين أن هناك تحديات يجب التغلب عليها، فإن تنفيذ مولدات النيتروجين في المناجم تحت الأرض يمكن أن يوفر مزايا إضافية من حيث توفير التكاليف وتحسين عمليات التعدين.

المراجع:

– تونيكليف، أ. (2023، 8 يونيو). على لفة: كيف يعمل النيتروجين على تحسين إعادة تنسيق الإطارات في ركوب إطارات المناجم. التعدين الأسبوعية. تم الاسترجاع من [المصدر]

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