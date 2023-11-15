اكتشاف جديد: التلسكوب الفضائي الروماني يكشف أسرار الكون

يُحدث تلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي التابع لناسا ثورة في فهمنا للكون الديناميكي من خلال مراقبة الكون بطرق لم تكن ممكنة من قبل. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مراصد ناسا الأخرى، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي ومرصد شاندرا للأشعة السينية، يكشف مجال الرؤية الموسع لرومان عن أجسام عابرة نادرة، بل ويكتشف فئات جديدة تمامًا من الأشياء والأحداث.

تم تصميم مسح النطاق الزمني لخطوط العرض العليا للبعثة خصيصًا لدراسة المستعرات الأعظم من النوع Ia، وهو نوع خاص من النجوم المنفجرة. هذه المستعرات الأعظم، التي تنشأ من أنظمة النجوم الثنائية التي تحتوي على أقزام بيضاء، تعمل بمثابة "شموع قياسية" لعلماء الفلك. ومن خلال قياس سطوعها، يمكن للعلماء تحديد المسافة بينها، مما يوفر معلومات قيمة عن توسع الكون ووجود الطاقة المظلمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيلتقط مسح رومان أحداثًا مذهلة، مثل اصطدام جثث النجوم وابتلاع الثقوب السوداء للنجوم، مما يقدم لمحة عن الطبيعة الديناميكية لكوننا. من خلال المراقبة المستمرة لنفس الرقعة من السماء كل خمسة أيام لمدة عامين، يمكن للعلماء دمج هذه الملاحظات معًا لإنشاء أفلام آسرة تكشف النقاب عن العديد من الأحداث العابرة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من التلسكوب الفضائي الروماني؟

ج: يهدف التلسكوب الفضائي الروماني إلى كشف أسرار الكون من خلال مراقبة الأجسام العابرة النادرة واكتشاف فئات جديدة من الأشياء والأحداث.

س: ما الذي سيركز عليه مسح النطاق الزمني لخطوط العرض العليا؟

ج: سيركز المسح على دراسة المستعرات الأعظمية من النوع Ia، والتي تعمل بمثابة "شموع قياسية" لقياس التوسع الكوني والتحقيق في وجود الطاقة المظلمة.

س: ما هي الأحداث الأخرى التي سيرصدها استطلاع رومان؟

ج: سوف يلتقط المسح أيضًا أحداثًا مثل الاصطدامات النجمية والنجوم التي تستهلكها الثقوب السوداء، مما يكشف عن الطبيعة الديناميكية للكون.

س: كم مرة سيتم ملاحظة نفس الرقعة من السماء؟

ج: سيراقب المسح نفس الرقعة من السماء كل خمسة أيام تقريبًا لمدة عامين.

س: ما الذي يمكن اكتسابه من ربط الملاحظات معًا؟

ج: سيؤدي تجميع الملاحظات معًا إلى إنتاج أفلام تكشف النقاب عن ثروة من الأحداث العابرة وتوفر فهمًا شاملاً للكون.