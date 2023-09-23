الكويكب بينو الذي يحتمل أن يكون خطيرًا: جوهرة علمية

الكويكب بينو ليس كنزًا علميًا فحسب، بل يمثل أيضًا تهديدًا محتملاً للأرض. ومع وجود أعلى احتمال معروف لضرب كوكبنا خلال الـ 200 عام القادمة، فإن فهم بينو أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات لحماية البشرية. تم اكتشاف بينو في عام 1999، وهو كويكب كبير من النوع B غني بمواد الكربون ويعتقد أنه يحتوي على مركبات كيميائية من المراحل الأولى للنظام الشمسي. مداره يجعله أخطر كويكب معروف في نظامنا الشمسي.

إذا اصطدم بينو بالأرض، فقد يتسبب ذلك في دمار كبير، مما يخلق حفرة يبلغ عرضها عدة أميال ويولد زلزالًا وموجة صدمية يمكن أن تلحق الضرر بالمباني التي تبعد مئات الأميال عن موقع الاصطدام. ومع ذلك، فإن فرص التأثير الفعلي في المستقبل القريب ضئيلة. تُظهر نماذج المسارات المدارية لبينو والأرض تقاطعًا محتملاً في عام 2182، مع احتمال تصادم يبلغ 1 في 2,700.

ستوفر المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا، وهي مهمة مصممة لجمع عينات من بينو، بيانات قيمة للمساعدة في فهم إستراتيجيات الكويكب وانحرافه المحتمل إذا لزم الأمر. أثناء مهمتها، واجهت OSIRIS-REx استجابات غير متوقعة من سطح بينو. وغرقت المركبة الفضائية بعمق 20 بوصة في سطح الكويكب وأثارت سحابة من الحصى والرمل لترتفع إلى الفضاء عند التراجع.

يقوم العلماء بمقارنة البيانات من بينو مع القياسات التي تم جمعها خلال تجربة انحراف الكويكب التي أجرتها وكالة ناسا، DART، والتي نجحت في تغيير مدار قمر الكويكب ديمورفوس. كشف تحقيق أوزيريس ريكس أيضًا أن الصخور السطحية لمذنب بينو مسامية وتشبه الإسفنج، مما قد يحميها من الاضطرابات التي تسببها الاصطدامات الأصغر. قد تؤثر هذه الصفات الفريدة لتكوين بينو أيضًا على محاولات تحويل مساره بعيدًا عن الأرض.

لقد قدمت مهمة OSIRIS-REx معلومات لا تقدر بثمن عن بينو، وسيستمر تحليل عيناته لعقود من الزمن. هذه الثروة من المعرفة سوف تزود الأجيال القادمة بالقدرة على التعامل بفعالية مع التهديد الذي يشكله بينو.

مصادر:

- المقال الأصلي: أخطر كويكب ناسا بينو هو أيضًا جوهرة علمية كتبته ميغان بارتلز لموقع Space.com

- غيرت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا طريقة تفكيرنا في الكويكبات. إليك الطريقة.