يوروبا كليبر التابعة لناسا: استكشاف قمر المشتري بحثًا عن علامات الحياة

تستعد وكالة ناسا لإطلاق المركبة الفضائية يوروبا كليبر في عام 2030 في مهمة لاستكشاف قمر المشتري، أوروبا. لطالما كان هذا القمر الجليدي محط اهتمام علمي بسبب قدرته على إيواء الحياة. ويوجد تحت سطحه المتجمد محيط شاسع يحتوي على كمية من السائل أكبر من جميع محيطات الأرض مجتمعة. يمتلك أوروبا أيضًا العناصر الضرورية للحياة، بما في ذلك الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين.

أحد الأهداف الرئيسية لمهمة أوروبا كليبر هو التحقق من صلاحية القمر للسكن. ستقوم المركبة الفضائية بعدة رحلات جوية لدراسة جيولوجيا أوروبا وتقييم قدرتها على دعم الكائنات الحية. ومع ذلك، هناك عقبة كبيرة يجب التغلب عليها، وهي أحزمة الإشعاع المكثفة لكوكب المشتري، والتي تشكل تهديدًا للمركبة الفضائية وأجهزتها.

للتخفيف من مخاطر التعرض للإشعاع، صمم مهندسو ناسا مسار رحلة معقدًا لـ Europe Clipper. ستتبع المركبة الفضائية مدارات إهليلجية تبقيها على مسافة آمنة من أحزمة إشعاع كوكب المشتري قدر الإمكان. وسوف تقضي فترة قصيرة فقط في منطقة الإشعاع الأكثر كثافة خلال كل رحلة جوية لجمع البيانات الأساسية قبل التراجع للتعافي.

تم تجهيز أوروبا كليبر بتسع أدوات مخصصة ستوفر معلومات قيمة عن تكوين القمر وبيئته. ستقوم هذه الأدوات بقياس عمق وملوحة محيط أوروبا، ودراسة تركيبه الكيميائي، والبحث عن أعمدة من بخار الماء تتسرب عبر القشرة الجليدية.

ولحماية الأدوات الحساسة من بيئة الإشعاع القاسية لكوكب المشتري، سيتم تغليفها بدرع من الألومنيوم مصنوع خصيصًا. تم تصميم هذا الدرع لامتصاص الجزيئات عالية الطاقة وتحويلها بعيدًا عن داخل المركبة الفضائية، مما يضمن سلامة الأجهزة وسلامة البيانات المجمعة.

ستساعد البيانات التي تم جمعها بواسطة يوروبا كليبر العلماء على تحديد ما إذا كان أوروبا مرشحًا رئيسيًا لاستضافة الحياة. ومن خلال دراسة هذا القمر الجليدي، يأمل العلماء في توسيع فهمنا للمنطقة الصالحة للحياة وإمكانية الحياة في الكون.

مصادر:

- مرات لوس انجليس

- وكالة تريبيون للمحتوى، ذ.م.م