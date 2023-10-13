ناسا تطلق مهمة Psyche: استكشاف كويكب معدني غامض

تشرع وكالة ناسا في مهمة رائدة بإطلاق مركبتها الفضائية Psyche. ستكون هذه المركبة الفضائية أول من يستكشف الكويكب الفريد والغامض المعروف باسم Psyche، والذي يتكون قلبه من النيكل والحديد. على عكس معظم الكويكبات، التي تتكون من الصخور أو الجليد، يتكون Psyche في الغالب من المعدن، على غرار جوهر الأرض والكواكب الأرضية الأخرى.

يقع كوكب Psyche في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويقدم فرصة نادرة للبحث العلمي. ومن خلال دراسة هذا العالم المعدني، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لأصول وتطور الكواكب والكويكبات والأرض نفسها. وسيساعدنا على فهم الاصطدامات الكبرى التي حدثت خلال الأيام الأولى للنظام الشمسي، والتي ساهمت في تكوين الكويكبات والأرض.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية Psyche يوم الجمعة، وستستغرق حوالي خمس سنوات و10 أشهر للوصول إلى وجهتها. وبمجرد وصوله، سيدخل في مدار حول سايكي ويبقى هناك لمدة تتراوح بين 21 إلى 26 شهرًا. خلال هذا الوقت، سيقوم بتحليل الكويكب من خلال أدواته وحمولاته.

تهدف المهمة إلى تحديد ما إذا كان Psyche كويكبًا مستقلاً أم بقايا قلب كوكب مبكر. ستوفر هذه المعرفة تفاصيل حول عملية التمايز التي حدثت داخل الكويكب. إن فهم كيفية تشكل الكويكبات مثل Psyche سوف يلقي الضوء على تكوين الأرض والكواكب الأخرى. وقد يساعد أيضًا في إلقاء الضوء على دور الكويكبات في توصيل الماء والجزيئات العضوية إلى كوكبنا في الماضي.

تحمل المركبة الفضائية Psyche ما مجموعه 30 كجم من المعدات، بما في ذلك أربع أدوات. وسيوفر جهاز التصوير متعدد الأطياف صورًا عالية الدقة، مما يتيح تحديد المعالم السطحية ورسم الخرائط المعدنية. سيحدد مقياس أشعة جاما ومطياف النيوترونات التركيب العنصري للكويكب. سيقيس مقياس المغناطيسية المجال المغناطيسي للكويكب، مما يوفر أدلة حول تكوينه. وأخيرًا، ستقوم أداة علوم الجاذبية بدراسة الجزء الداخلي من الكويكب عن طريق قياس شذوذات الجاذبية.

وتأمل ناسا من خلال مهمة Psyche في كشف أسرار هذا الكويكب المعدني وتوسيع فهمنا للنظام الشمسي المبكر وتكوين الكواكب. تمثل هذه المهمة خطوة مهمة إلى الأمام في استكشافنا للأجرام السماوية وسعينا لفهم أسرار الكون.

مصادر:

– مهمة ناسا النفسية: https://www.nasa.gov/content/psyche-overview

– ThePrint: https://theprint.in/science/nasa-to-launch-metallic-asteroid-centric-psyche-mission-this-week-all-you-need-to-know/622281/