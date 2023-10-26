طائرة تيتان اليعسوب الدوارة تستعد للتحليق عبر سماء الكائنات الفضائية

أصبحت المركبة الفضائية Dragonfly التابعة لناسا، وهي مركبة فضائية بحجم السيارة مصممة لاستكشاف قمر زحل تيتان، على بعد خطوة واحدة من الشروع في مهمتها الرائدة. قبل المغامرة في الغلاف الجوي المليء بالميثان على تيتان، خضعت Dragonfly لاختبارات صارمة في أنفاق الرياح هنا على الأرض والتي كررت الظروف الغريبة التي ستواجهها في الفضاء.

أجرى مهندسو وكالة ناسا سلسلة من الاختبارات في النفق دون سرعة الصوت في مركز أبحاث لانجلي في فرجينيا للتأكد من قدرة Dragonfly على التنقل عبر الغلاف الجوي لتيتان. تضمنت الاختبارات نموذجًا نصف مصغر من Dragonfly مجهز بثمانية دوارات، يحاكي هبوط المركبة، وطيرانها بالطاقة، والتحليق للأمام فوق سطح القمر. في المجمل، أكملت Dragonfly أكثر من 700 جولة عبر أنفاق الرياح، مما أدى إلى 4,000 نقطة بيانات فردية.

وستلعب البيانات المجمعة من هذه الاختبارات دورًا حيويًا في تعزيز دقة نماذج المحاكاة وزيادة الثقة في قدرات Dragonfly على الأرض قبل أن تبدأ مهمتها إلى تيتان.

ظل تيتان، أكبر أقمار زحل، غامضًا إلى حد كبير حتى وصول المركبة الفضائية كاسيني في عام 2004. وكشفت ملاحظات كاسيني القريبة أن تيتان عبارة عن عالم محيطي يحتوي على أجسام من الإيثان السائل والميثان، بما في ذلك الأنهار والبحيرات والبحار. توفر دورة الميثان الفريدة على تيتان، حيث يشكل الميثان سحبًا ويترسب على شكل أمطار، بيئة مثيرة للاهتمام لدراسة قابلية الحياة المحتملة لأشكال الحياة المختلفة اختلافًا جذريًا عن تلك الموجودة على الأرض.

تعتبر Dragonfly، بأذرعها الأربعة ودوارات المروحيات المكدسة، مناسبة تمامًا لاستكشاف الجاذبية المنخفضة لتيتان والغلاف الجوي الكثيف. ستقوم المركبة الفضائية برحلات قصيرة في البداية، ثم تتزايد تدريجيًا إلى رحلات "قفزة" أطول تغطي مسافات تصل إلى 5 أميال وتجمع عينات من المناطق المحيطة بالقمر.

في حين أنه من المقرر إطلاق Dragonfly في موعد لا يتجاوز عام 2027، إلا أن التوقعات تتزايد. وكما توضح لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا: "مع Dragonfly، نحول الخيال العلمي إلى حقيقة استكشافية". تمثل المهمة علامة بارزة في استكشاف الفضاء، وكل خطوة تقربنا من المسعى الهام المتمثل في مناورة هذه الطائرة المبتكرة عبر سماء تيتان وسطحه.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو اليعسوب؟

ج: Dragonfly عبارة عن طائرة عمودية بحجم سيارة صممتها وكالة ناسا لاستكشاف الغلاف الجوي وسطح قمر زحل تيتان.

س: متى سيتم إطلاق Dragonfly؟

ج: من المقرر إطلاق Dragonfly في موعد لا يتجاوز عام 2027.

س: ما الذي يميز تيتان؟

ج: تيتان هو قمر ذو بيئة تشبه المحيط، ويضم أنهارًا وبحيرات وبحارًا مليئة بالإيثان السائل والميثان. ظروفها الجوية تجعلها هدفًا مثيرًا للاهتمام لدراسة قابلية السكن المحتملة.

س: كيف ستستكشف Dragonfly تيتان؟

ج: ستقوم Dragonfly برحلات جوية قصيرة، مما يزيد المسافة المغطاة تدريجيًا، ويتوقف على طول الطريق لجمع عينات من بيئة Titan.

س: ما سبب أهمية اختبارات نفق الرياح لطائر اليعسوب؟

ج: تحاكي اختبارات نفق الرياح الظروف الغريبة للغلاف الجوي لتيتان وتساعد مهندسي ناسا على تقييم الأداء الديناميكي الهوائي لدراجونفلاي، مما يزيد الثقة في قدرته على التنقل في بيئة القمر الفريدة.