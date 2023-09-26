ناسا تبدأ عملية فتح كبسولة عينة من الكويكب بينو

نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في استرداد عينة كويكب من كويكب بينو القريب من الأرض. والآن، بدأ الفنيون في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن عملية دقيقة لفتح كبسولة العينة للوصول إلى مادة الكويكب الموجودة بداخلها.

وسيتم تفكيك الكبسولة التي هبطت في صحراء يوتا قطعة قطعة للوصول إلى العلبة الداخلية التي تحتوي على عينة الكويكب الثمينة. يهدف هذا النهج المنهجي إلى ضمان سلامة العينة والحفاظ عليها للبحث العلمي المستقبلي.

داخل العلبة، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 9 أونصات (250 جرامًا) من الصخور الفضائية والغبار من بينو. وفي حين أنه من غير المتوقع العثور على أي مادة بيولوجية، إلا أن الباحثين يشعرون بقلق أكبر بشأن التلوث المحتمل من بيولوجيا الأرض. وبينو هو كويكب غني بالكربون موجود منذ مليارات السنين، مما يجعله مصدرا قيما للمعلومات حول تكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض في النظام الشمسي المبكر.

وبعد نزول الكبسولة، تم نقلها إلى غرفة نظيفة مؤقتة حيث تم أخذ عينات من الأرض الصحراوية والغلاف الجوي. تم بعد ذلك فتح الكبسولة بعناية، وتم إجراء عملية تطهير بالنيتروجين لمنع أي تلوث من الأكسجين أو الرطوبة أو البكتيريا الأرضية.

تم بعد ذلك نقل الكبسولة المفتوحة جزئيًا إلى منشأة المعالجة التابعة لمركز جونسون للفضاء، حيث سيستمر تفكيكها خلال الأيام القليلة المقبلة. سيتم وضع العلبة الداخلية في حاوية مغلقة، تُعرف باسم "صندوق القفازات"، مملوءة بالهيدروجين. سيتمكن الفنيون من الوصول إلى العلبة من خلال قسم باستخدام الأيدي المرتدية للقفازات لضمان بيئة خاضعة للرقابة.

وفي 11 أكتوبر، تخطط ناسا للكشف علنًا عن محتويات العلبة، بما في ذلك النتائج الأولية حول جزيئات الغبار الموجودة على السطح الخارجي. وسيتم توزيع العينات على ما يقرب من 200 عالم في جميع أنحاء العالم لإجراء دراسة وتحليل متعمقين.

تعد هذه العينة التي تم إرجاعها من بينو أول مهمة لإعادة عينة كويكب تابعة لناسا، ومن المتوقع أن تقدم عينة أكبر من البعثات اليابانية السابقة إلى الكويكبات ريوجو وإيتوكاوا. لدى ناسا مشاريع إضافية لإعادة العينات قيد التنفيذ، بما في ذلك التعاون مع مهمة MMX اليابانية لإعادة عينة من قمر المريخ فوبوس في عام 2029، بالإضافة إلى استرجاع العينات المخطط لها من القمر والمريخ من خلال برنامج Artemis ومركبة المثابرة. على التوالى.

المصدر: ناسا