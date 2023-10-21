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ناسا تطور فوهة صاروخية مصنعة خفيفة الوزن لاستكشاف الفضاء السحيق

Byروبرت أندرو

أكتوبر 21، 2023
ناسا تطور فوهة صاروخية مصنعة خفيفة الوزن لاستكشاف الفضاء السحيق

حقق مهندسو ناسا تقدمًا كبيرًا في التصنيع الإضافي، المعروف أيضًا باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد. لقد نجحوا في تطوير فوهة محرك صاروخي مصنوعة من الألومنيوم، وهي أخف وزنًا وأكثر كفاءة من الفوهات التقليدية. يتمتع هذا الابتكار بالقدرة على إحداث ثورة في استكشاف الفضاء السحيق من خلال زيادة سعة الحمولة.

تم إنشاء فوهة محرك الصاروخ المصنوعة من الألومنيوم كجزء من مشروع التصنيع الإضافي التفاعلي للثورة الصناعية الرابعة (RAMFIRE). يتم تمويل المشروع من قبل مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا (STMD) ويهدف إلى تطوير فوهات صواريخ مصنوعة من الألومنيوم خفيفة الوزن ومصنوعة بشكل إضافي قادرة على تحمل درجات الحرارة والضغوط العالية.

إحدى الميزات الرئيسية لفوهة RAMFIRE هي قنواتها الداخلية الصغيرة، والتي تحافظ على برودتها بشكل فعال أثناء تشغيل محرك الصاروخ. يمنع هذا التصميم الفوهة من الذوبان ويضمن متانتها حتى في ظل الظروف القاسية. بالإضافة إلى ذلك، على عكس الفوهات التقليدية التي تتطلب ربط العديد من الأجزاء معًا، فإن فوهة رامفاير مصممة كقطعة واحدة. وهذا يقلل من عدد السندات المطلوبة ويقلل بشكل كبير من وقت التصنيع.

يعد تطوير فوهات الصواريخ المصنعة المضافة بمثابة تغيير في قواعد اللعبة لاستكشاف الفضاء السحيق. ومن خلال استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن لوكالة ناسا الآن إنتاج فوهات أخف وأكثر كفاءة يمكنها تحمل الظروف القاسية للسفر إلى الفضاء. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لتصميم المركبات الفضائية ويزيد من سعة الحمولة المحتملة للمهام المستقبلية.

مع التقدم المستمر في التصنيع الإضافي، تمهد وكالة ناسا الطريق لاستكشاف الفضاء في المستقبل. ومن خلال دفع حدود التكنولوجيا والابتكار، فإنهم يتيحون إمكانية إرسال مركبات فضائية أكبر وأكثر قوة لاستكشاف المناطق البعيدة من عالمنا.

التعاريف:
1. التصنيع الإضافي أو الطباعة ثلاثية الأبعاد: عملية إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد عن طريق ترسيب المواد طبقة بعد طبقة بناءً على نموذج رقمي.
2. فوهة محرك الصاروخ: أحد مكونات محرك الصاروخ الذي يوجه تدفق غازات العادم، مما يوفر قوة الدفع.
المصادر: ناسا، مديرية مهام تكنولوجيا الفضاء (STMD)

By روبرت أندرو

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