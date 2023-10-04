تكوين الكون: أرقام جديدة عن المادة والطاقة المظلمة

قدم العلماء مؤخرًا تقديرات جديدة لكمية المادة في الكون. وفقًا لأبحاثهم، يُعتقد أن المادة تشكل 31% من إجمالي التركيب، بينما تشغل الطاقة المظلمة النسبة المتبقية البالغة 69%. ومن المهم أن نلاحظ أنه لم يتم اكتشاف المادة المظلمة ولا الطاقة المظلمة بشكل مباشر حتى الآن.

لطالما أثارت مسألة كمية المادة الموجودة في الكون اهتمام الفيزيائيين. في حين أنه يمكننا ملاحظة واكتشاف أشكال معينة من المادة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما لا يزال غامضًا. في منشور حديث في مجلة الفيزياء الفلكية، اقترح فريق من العلماء أن المادة تشكل 31٪ فقط من إجمالي الكون. وتعزى نسبة 69% المتبقية إلى المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وكلاهما بعيد عن المراقبة المباشرة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء في مصر، أن علماء الكون يعتقدون أن 20% فقط من المادة الموجودة في الكون يمكن تصنيفها على أنها مادة "باريونية". تشمل هذه الفئة جميع المواد المرئية، مثل الذرات والنجوم والمجرات. ويُعتقد أن الـ 80% المتبقية هي مادة مظلمة، وهي نوع افتراضي من المادة يتكون من جسيمات دون ذرية غير معروفة حتى الآن.

وتسلط هذه النتائج الجديدة الضوء على التركيبة الغامضة للكون، وتكشف أن جزءا كبيرا من محتوياته يتكون من مادة لا نستطيع اكتشافها بشكل مباشر. من الضروري إجراء المزيد من الاستكشاف والبحث للكشف عن الطبيعة الحقيقية للمادة المظلمة والطاقة المظلمة ولفهم دورهما بشكل أفضل في تشكيل عالمنا.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

– المعهد القومى لبحوث الفلك والجيوفيزياء بمصر