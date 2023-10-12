لماذا فقد المريخ محيطاته ومجاله المغناطيسي؟

من المعروف أن سطح المريخ قاحل وجاف، لكن الأدلة تشير إلى أنه منذ مليارات السنين، كان النصف الشمالي من الكوكب مغطى بمحيط ضخم. ومع ذلك، أصبح المريخ اليوم صحراء لا يوجد بها أي أثر لمسطحاتها المائية الشاسعة. سلط باحثون من جامعة طوكيو الضوء على السبب وراء فقدان كوكب المريخ لمحيطاته ومجاله المغناطيسي.

على عكس المريخ، فإن الأرض محمية بمجال مغناطيسي قوي، مما يحميها من الإشعاع الضار المنبعث من الشمس. ويلعب هذا المجال المغناطيسي دوراً حاسماً في الحفاظ على غلافنا الجوي ومنع المحيطات من التبخر والضياع في الفضاء، كما حدث على المريخ.

وقام فريق البحث بقيادة شونبي يوكو بمحاكاة نواة المريخ في المختبر، ووجد أن فصل سوائل الحديد والكبريت والحديد والهيدروجين داخل النواة يشبه ما يحدث على الأرض، ولكن مع اختلاف كبير في درجة الحرارة. على المريخ، تنفصل السوائل بسبب انخفاض درجات الحرارة داخل قلبه، مما يؤدي إلى ظهور تيارات الحمل الحراري التي تشكل مجالًا مغناطيسيًا وقائيًا. ولكن بمجرد انفصال السوائل تمامًا، تتوقف التيارات، ويختفي المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى تجريد الغلاف الجوي واختفاء المحيطات.

هذه النتائج لها آثار على البحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للسكن. في حين أن وجود الماء السائل على سطح الكوكب يعد مقياسًا شائعًا لقابلية السكن، إلا أنه يجب أيضًا أخذ قوة مجاله المغناطيسي في الاعتبار. قد يكون المجال المغناطيسي القوي للأرض نادرًا نسبيًا في الكون، مما يجعل الكواكب ذات الظروف المماثلة لدعم الماء والحياة أقل شيوعًا.

المصادر: اتصالات الطبيعة