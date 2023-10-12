العالم الديناميكي للصفائح التكتونية للأرض

إن سطح الأرض، الذي كان في السابق بحرًا من الصخور المنصهرة منذ مليارات السنين، قد تشكل الآن إلى قشرة صخرية متواصلة مع تبريد الصهارة. وتنقسم هذه القشرة الصخرية إلى صفائح تشكل سطح الأرض، وتتحرك هذه الصفائح باستمرار بسبب اختلاف القوة والكثافة بين القشرة والوشاح الموجود تحتها. وتؤدي حركة هذه الصفائح إلى ظهور سمات جيولوجية مختلفة مثل الجبال، والشقوق، والبراكين، والزلازل.

هناك بعض الجدل بين الجيولوجيين حول العدد الدقيق للصفائح التي تغطي سطح الأرض. يتفق معظمهم على وجود 12 إلى 14 صفيحة أولية، بما في ذلك صفيحة أمريكا الشمالية، والإفريقية، والأوراسية، والهندية الأسترالية، وأمريكا الجنوبية، والقطب الجنوبي، والمحيط الهادئ. صفيحة المحيط الهادئ، على وجه الخصوص، هي الأكبر، حيث تغطي مساحة قدرها 39.9 مليون ميل مربع. بالإضافة إلى ذلك، هناك صفائح أصغر مثل صفائح بحر الفلبين، وكوكوس، ونازكا، والعربية، وخوان دي فوكا. يعتبر بعض الجيولوجيين صفيحة الأناضول وصفيحة شرق أفريقيا كيانين منفصلين بسبب اختلاف سرعات حركتهما.

حدود الصفائح، حيث تتسبب تكتونية الصفائح في تكسر الصفائح إلى أجزاء أصغر تسمى الصفائح الدقيقة، تضيف تعقيدًا إلى هذا اللغز الديناميكي. قد يكون هناك حوالي 57 صفيحة دقيقة على الأرض، لكنها لا يتم تضمينها عادةً على خرائط العالم بسبب عدم اليقين بشأن تكوينها وتعريفها. تبلغ مساحة هذه الصفائح الدقيقة أقل من 386,000 ميل مربع.

تخلق حركة صفائح الأرض أيضًا سيناريوهات رائعة. تعتبر صفيحة المحيط الهادئ هي الأسرع، حيث تتحرك نحو الشمال الغربي بمعدل 2.8 إلى 3.9 بوصة سنويًا. ترجع هذه الحركة السريعة إلى وجود مناطق الاندساس، المعروفة أيضًا باسم حلقة النار، حيث يتم سحب الصفائح إلى الأرض. قد تؤدي الحركة المستمرة أيضًا إلى استهلاك القارات، مع سقوط قطع منها في الوشاح.

بينما يسعى الجيولوجيون إلى فهم تعقيدات الصفائح التكتونية، يظل المظهر المستقبلي لسطح الأرض المغطى بالصفائح لغزًا. وبعد مليارات السنين من الآن، لا شك أن حركة هذه الصفائح ستشكل الكوكب إلى أشكال جديدة لا يمكن التعرف عليها.

المصدر: Live Science