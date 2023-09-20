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توصلت الدراسة إلى أن جسم الإنسان يحتوي على تريليونات من الخلايا

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 20، 2023
توصلت الدراسة إلى أن جسم الإنسان يحتوي على تريليونات من الخلايا

قدرت دراسة جديدة أن جسم الإنسان يحتوي على عدد مذهل من الخلايا. وقام الباحثون بتحليل أكثر من 1,500 ورقة بحثية لتحديد أن متوسط ​​عدد الخلايا لدى الذكر البالغ يبلغ نحو 36 تريليون خلية، في حين أن الإناث البالغات لديهن 28 تريليون خلية، والأطفال بعمر 10 سنوات لديهم حوالي 17 تريليون خلية. وتناولت الدراسة، التي نشرت في مجلة PNAS، حجم وعدد 400 نوع من الخلايا في 60 نسيجًا في الجسم. وكشف التحليل عن وجود علاقة عكسية ثابتة بين حجم الخلية وعددها. بمعنى آخر، تحتوي الخلايا الأكبر على عدد إجمالي أقل مقارنة بالخلايا الأصغر. يمتد هذا النمط على نطاق واسع من أحجام الخلايا، بدءًا من خلايا الدم الحمراء الصغيرة وحتى خلايا العضلات الكبيرة.

واعترف مؤلفو الدراسة بوجود قيود على النتائج التي توصلوا إليها. وتستند الأرقام المقدمة إلى البالغين والأطفال "المتوسطين"، ولا تأخذ في الاعتبار التباين الكبير في الحجم والوزن بين الأفراد. كما لاحظ الباحثون أن هناك عدم يقين في تقديراتهم بسبب الاعتماد على قياسات غير مباشرة بدلا من القياسات المباشرة لكتلة الخلية. ومع ذلك، فقد سلطت الدراسة الضوء على التناقضات في التقديرات السابقة لعدد الخلايا، والتي يمكن أن يكون لها آثار على فهمنا للصحة والأمراض المرتبطة بالخلايا الليمفاوية مثل فيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الدم. ووجدت الدراسة أن هناك ما يقرب من 2 تريليون خلية ليمفاوية في جسم الإنسان، أي أربعة أضعاف التقديرات السابقة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث للحصول على فهم أكثر شمولاً لعدد الخلايا في جسم الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة معلومات قيمة عن العدد الهائل من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان والعلاقة بين حجم الخلية وعددها.

مصادر:

  1. نيو ساينتست: «يقدر أن جسم الإنسان يحمل حوالي 30 تريليون خلية بشرية»
  2. PNAS: "نماذج توليدية قابلة للتطوير لوضع العلامات الدقيقة وتتبع الهياكل التحت خلوية الديناميكية في الفحص المجهري الفلوري"

By فيكي ستافروبولو

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