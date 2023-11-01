نجوم البحر: كشف أسرار تشريحهم الفريد

نجوم البحر، أو نجم البحر كما يطلقون عليها، لطالما فتنت العلماء ومرتادي الشواطئ على حد سواء. بأذرعها الخمسة المميزة، أثارت هذه المخلوقات الفضول والعجب لعدة قرون. لكن دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature تتحدى كل ما اعتقدنا أننا نعرفه عن تشريحهم.

خلافًا للاعتقاد الشائع، لا تتكون نجوم البحر في المقام الأول من أذرع. وبدلاً من ذلك، كشف التحليل الجزيئي لجيناتها أنها في الغالب مجرد رأس. نعم، لقد قرأتها بشكل صحيح: نجوم البحر هي في الأساس كائنات تتمركز حول الرأس مع الحد الأدنى من نمو الجذع. وقد ترك هذا الاكتشاف العلماء في حالة ذهول وأثار تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية لهذه المخلوقات الغامضة.

تسلط النتائج الضوء على قوة البحث الجيني في كشف تعقيدات الحياة على الأرض. ومن خلال التقدم في التحليل الجيني، أصبح العلماء الآن قادرين على التعمق في التاريخ التطوري والتكيفات الفريدة للحيوانات مثل نجوم البحر. إن التسمية الخاطئة "نجم البحر" هي مجرد مثال واحد على كيف يمكن لمنظورنا المجسم أن يقودنا إلى الضلال في فهم هذه المخلوقات.

وأوضح لوران فورميري، عالم الأحياء التنموي بجامعة ستانفورد والباحث الرئيسي في الدراسة، أن خطط أجسام نجوم البحر حيرت علماء الحيوان لعدة قرون. على عكس معظم الحيوانات الأخرى التي تظهر تناظرًا ثنائيًا، تمتلك نجوم البحر تناظرًا خماسيًا، حيث تقسم أجسامها إلى أقسام متساوية.

استخدمت الدراسة تقنيات متطورة لتحليل التعبير الجيني في نجوم البحر. وكشفت أن نجوم البحر تشبه وراثيا رأسا بلا جسد يمشي على شفتيه، كما وصفه ثورستون لاكالي من جامعة فيكتوريا. يفتح البحث إمكانيات جديدة لدراسة التاريخ التطوري لنجوم البحر وأقاربهم.

أصبحت هذه الدراسة الرائدة ممكنة بفضل التقدم في تكنولوجيا تسلسل الجينات على مدى السنوات القليلة الماضية. إنه يوفر أساسًا لمزيد من الاستكشاف حول أصل التناظر الخماسي وأنماط تطور شوكيات الجلد الأخرى مثل قنافذ البحر وخيار البحر.

ومن خلال فهم أفضل لتشريح نجم البحر، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي شكلت هذه المخلوقات الرائعة ومكانتها في شجرة الحياة. وبينما نكشف أسرارها، تستمر نجوم البحر في أسرنا بأسرارها القديمة وتذكرنا بالتنوع المذهل للحياة على الأرض.

أسئلة وأجوبة

س: كم عدد أذرع نجم البحر؟



ج: نجوم البحر لها خمسة أذرع.

س: هل نجوم البحر تتكون أساساً من أذرع؟



ج: لا، خلافاً للاعتقاد السائد، فإن نجوم البحر هي في الغالب مجرد رأس.

س: ما هو المصطلح العلمي لنجوم البحر؟



ج: ينتمي نجم البحر إلى مجموعة من الحيوانات تسمى شوكيات الجلد.

س: هل يستطيع نجوم البحر تجديد أذرعهم؟



ج: نعم، لدى نجوم البحر قدرة رائعة على تجديد الأذرع المفقودة.