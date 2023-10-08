تقدير العدد الإجمالي للحيوانات على الأرض: سبب أهميته

لقد كان العلماء مفتونين منذ فترة طويلة بمسألة عدد الحيوانات التي كانت موجودة على الأرض على الإطلاق. للبدء في تقدير هذا العدد الهائل، يبدأ الباحثون عادةً بتحديد العدد الإجمالي لأنواع الحيوانات. اعتبارًا من عام 2022، تم وصف ما يقرب من 2.16 مليون نوع حيواني رسميًا، على الرغم من أن بعض هذه الأنواع قد تكون مكررة. ومع أخذ هذا الاحتمال في الاعتبار، فإن العدد الحقيقي للأنواع الحيوانية المعروفة يبلغ حوالي 1.7 مليون. ومع ذلك، فإن هذا العدد بعيد عن الاكتمال، حيث يواصل العلماء اكتشاف ووصف أنواع حيوانية جديدة كل عام.

وفي دراسة جديرة بالملاحظة نشرت عام 2011، قدّر الباحثون العدد الإجمالي للأنواع حقيقية النواة على الأرض بحوالي 8.7 مليون، منها حوالي 7.7 مليون حيوان. ومن المثير للاهتمام أن الحشرات تمثل ما يقرب من نصف جميع أنواع الحيوانات، وهي حقيقة مذهلة توضح التنوع الهائل للحياة على كوكبنا.

إن تحديد عدد أنواع الحيوانات التي عاشت على الإطلاق يتطلب التعمق في السجل الأحفوري. وبما أن غالبية الأنواع الحيوانية المبكرة لم تتحجر بشكل جيد، فإن تقدير العدد الإجمالي للأنواع المنقرضة يعد أمرًا صعبًا. ومع ذلك، فمن المقبول على نطاق واسع أن ما يقرب من 99.9٪ من جميع الأنواع التي كانت موجودة على الإطلاق قد انقرضت الآن. وباستخدام هذا التقريب، يشير الخبراء إلى أن العدد الإجمالي لأنواع الحيوانات التي عاشت على الإطلاق يمكن أن يصل إلى حوالي 770 مليونًا.

يعد حساب عدد الحيوانات الفردية التي سكنت الأرض مهمة محيرة للعقل. في الوقت الحاضر، يعد الكوكب موطنًا لـ 8 مليارات إنسان، إلى جانب مئات المليارات من الثدييات والطيور والأسماك والحشرات. إذا قمنا بالاستقراء بناءً على النسب النسبية للأنواع الموجودة، فيمكننا تقدير أنه كان هناك ما يقرب من 4.5 × 10 ^ 27 حيوانًا عبر التاريخ. يؤكد هذا الرقم المذهل على اتساع التنوع البيولوجي للأرض.

يعد تحديد العدد الإجمالي للحيوانات على الأرض أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعلماء لفهم التنوع البيولوجي الأساسي للكوكب والتقلبات في عدد السكان. مع التهديد المتمثل في تغير المناخ، وإزالة الغابات، والتلوث، وعوامل أخرى تؤدي إلى حدث انقراض جماعي كبير، فمن الضروري فهم المعدل الأساسي للانقراض. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للعلماء فهم الأزمة الحالية بشكل أفضل والعمل على الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وحمايتها.

مصادر:

– العلوم الحية: [الرابط]

– القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: [رابط]

– مجلة العلوم: [الرابط]

– علم الأحياء PLOS: [رابط]