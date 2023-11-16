رؤى جديدة حول دوران الأرض: الكشف عن الدقة

يعد دوران الأرض ظاهرة رائعة تؤثر على طول اليوم. في حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن اليوم على الأرض يستمر حوالي 24 ساعة أو 86,400 ثانية، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير. كشفت الأبحاث الحديثة أن الاضطرابات الطفيفة في دوران الأرض، الناجمة عن أحداث وعمليات مختلفة، تساهم في حدوث تغييرات دقيقة في طول اليوم.

نجح العلماء في جامعة ميونيخ التقنية (TUM) في ألمانيا في استخدام جيروسكوب حلقي ليزر متطور لقياس هذه الاضطرابات على مستوى المللي ثانية بدقة لا مثيل لها. يستخدم الجهاز، الموجود في المرصد الجيوديسي Wettzell، شعاعي ليزر ينتقلان في اتجاهين متعاكسين على طول مضمار سباق يبلغ عرضه 13.1 قدمًا.

ومن خلال مقارنة المسافات التي تقطعها أشعة الليزر، حدد فريق البحث اختلالات طفيفة ناجمة عن التذبذبات الطبيعية للأرض. وكشفت هذه الاختلالات أن دوران كوكبنا يخضع لتقلبات طفيفة مع مرور الوقت، حيث تظهر تغيرات تصل إلى 6 مللي ثانية على مدى فترات تستمر بضعة أسابيع.

يؤكد أولريش شرايبر، الأستاذ في جامعة TUM، على أهمية هذه التحقيقات. فهي لا تساهم في مجال علم الفلك فحسب، بل إنها تلعب أيضًا دورًا فعالًا في تطوير نماذج مناخية دقيقة وتعزيز فهمنا لظواهر الطقس مثل ظاهرة النينيو. ترتبط دقة البيانات المجمعة ارتباطًا مباشرًا بدقة التنبؤات في هذه المجالات.

للمضي قدمًا، يهدف فريق البحث إلى زيادة تعزيز قدرات جيروسكوب الليزر للحصول على قياسات أكثر دقة. إن الكشف عن التفاصيل المعقدة للتغيرات في دوران الأرض سوف يعمق فهمنا للطبيعة الديناميكية لكوكبنا ويمكّننا من إنشاء نماذج أكثر دقة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تؤثر الزلازل والانفجارات البركانية على دوران الأرض؟

ج: يمكن أن تسبب الزلازل والانفجارات البركانية تغيرات في دوران الأرض بسبب إعادة توزيع الكتلة داخل الكوكب. تقدم هذه الأحداث اختلالات طفيفة تساهم في حدوث تقلبات طفيفة على طول اليوم.

س: كيف يقيس الجيروسكوب الليزري التغيرات في دوران الأرض؟

ج: يقيس جيروسكوب الليزر التغيرات في دوران الأرض من خلال مقارنة المسافات التي يقطعها شعاعا ليزر يسيران في اتجاهين متعاكسين. تشير أي اختلالات في هذه المسافات إلى وجود اختلافات في دوران الأرض.

س: ما أهمية قياس التغيرات في دوران الأرض؟

ج: يعد قياس التغيرات في دوران الأرض أمرًا بالغ الأهمية لوضع نماذج مناخية دقيقة، وفهم الظواهر الجوية، ووضع تنبؤات دقيقة. تساهم هذه القياسات في مجالات علمية مختلفة وتحسن معرفتنا بالعمليات الديناميكية للأرض.