فتح أسرار تقنيات الغوص الرفراف من خلال التحليل الجيني

شرع العلماء في دراسة رائدة لكشف الأسرار الجينية وراء قدرات الغوص الرائعة لمختلف أنواع طائر الرفراف. سلط بحث نُشر في مجلة Communications Biology ضوءًا جديدًا على العلاقة بين جينات طائر الرفراف ومناوراتهم غير العادية في الغوص.

يشتهر صيادو السمك بغوصهم السريع في الماء لاصطياد الأسماك. يثير هذا الإنجاز الجوي الفريد، الذي حققته بعض أنواع الطيور فقط، تساؤلات حول كيفية تجنب إصابة أدمغتها أثناء عمليات الغوص السريعة هذه. ولاستكشاف هذه الظاهرة، قام فريق من الباحثين بفحص الحمض النووي لـ 30 نوعًا من طائر الرفراف على نطاق واسع، بما في ذلك الأصناف الآكلة للأسماك وغير الآكلة للأسماك.

وكشفت الدراسة عن تكيفات وراثية مذهلة تمكن طيور الرفراف آكلة الأسماك من الغوص برأسها دون التسبب في ضرر لأدمغتها. وترتبط هذه التعديلات بكل من النظام الغذائي وبنية الدماغ. ومن الجدير بالذكر أنه تم العثور على طفرات في جين AGT، المسؤول عن المرونة الغذائية، وكذلك جين MAPT، الذي يتحكم في بروتينات تاو المرتبطة بسلوك التغذية.

تلعب بروتينات تاو دورًا حاسمًا في تثبيت البنى المجهرية في الدماغ. يرتبط التراكم المفرط لبروتينات تاو بإصابات الدماغ المؤلمة ومرض الزهايمر لدى البشر. ويتكهن الباحثون بأن هذه البروتينات تخدم غرضًا مزدوجًا لدى طيور الرفراف. فهي لا توفر الدعم الهيكلي للدماغ فحسب، بل ربما تطورت أيضًا لحماية الطيور من الآثار السلبية الناجمة عن الهبوط المتكرر على سطح الماء.

يفتح هذا الاكتشاف طريقًا جديدًا للبحث حول كيفية تأثير الاختلافات الجينية على إنتاج البروتين والمساهمة في مرونة دماغ الرفراف ضد قوى الارتجاج. تسلط الدراسة الضوء على الآثار الأوسع لفهم إصابات الدماغ لدى البشر، مثل الارتجاجات التي تحدث أثناء الأنشطة الرياضية.

وكما يؤكد الدكتور شانون هاكيت، كبير مؤلفي الدراسة، فإن البحث يسلط الضوء على أهمية مجموعات المتاحف في تطوير المعرفة العلمية. ومن خلال فحص عينات الأنسجة المحفوظة، أصبحت هذه الدراسة ممكنة. تمكن مثل هذه المجموعات العلماء من كشف القصص المخفية وكشف الألغاز حول العالم الطبيعي.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول التكيفات الجينية لطيور الرفراف التي تمكنهم من أداء مناورات الغوص غير العادية. ومن خلال فهم التفاعل المذهل بين الجينات والأنظمة الغذائية وبنية الدماغ، يقترب العلماء من فك رموز الأسرار التطورية وراء هذه السمة الرائعة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي شهرة طائر الرفراف؟

يشتهر صيادو السمك بمناورات الغوص السريعة لالتقاط الأسماك.

س: كيف يغوص طائر الرفراف دون أن يصيب دماغه؟

تمكن التكيفات الجينية طائر الرفراف من الغوص برأسه دون التسبب في ضرر لأدمغته. وترتبط هذه التعديلات بكل من النظام الغذائي وبنية الدماغ.

س: ما الجينات المرتبطة بقدرات طائر الرفراف على الغوص؟

لوحظت طفرات وراثية في جين AGT (المتعلق بالمرونة الغذائية) وجين MAPT (المسؤول عن بروتينات تاو المرتبطة بسلوك التغذية) في طيور الرفراف التي تأكل الأسماك.

س: كيف تحمي بروتينات تاو أدمغة طائر الرفراف؟

بروتينات تاو، بينما تعمل على تثبيت البنى المجهرية في الدماغ، قد تحمي أيضًا أدمغة طائر الرفراف من الآثار السلبية الناجمة عن الهبوط المتكرر على سطح الماء.

س: ما هي الآثار الأوسع لهذا البحث؟

إن فهم التكيفات الجينية لطيور الرفراف قد يسلط الضوء على مرونة الدماغ ضد قوى الارتجاج لدى البشر، خاصة فيما يتعلق بالإصابات والاضطرابات المرتبطة بالرياضة مثل مرض الزهايمر.

س: ما أهمية المجموعات المتحفية في هذا البحث؟

توفر مجموعات المتاحف موارد لا تقدر بثمن للتحقيقات العلمية. سمحت عينات الأنسجة المحفوظة للباحثين بالحصول على ملف وراثي شامل لأنواع الرفراف وكشف الأسرار الكامنة وراء قدراتهم على الغوص.