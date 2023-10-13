مقارنة Aditya-L1 التابع لـ ISRO ومسبار باركر الشمسي التابع لناسا

إن Aditya-L1 التابع لـ ISRO وParker Solar Probe التابع لناسا هما مهمتان شمسيتان تهدفان إلى دراسة الشمس عن قرب. في حين أن كلتا المهمتين لهما أهداف مماثلة، إلا أن هناك العديد من الاختلافات بينهما.

Aditya-L1 هي أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). هدفها الأساسي هو دراسة الغلاف الضوئي، والكروموسفير، والطبقات الخارجية للشمس، المعروفة باسم الإكليل. سيتم وضع المركبة الفضائية في مدار هالة حول نقطة لاغرانج L1 بين الشمس والأرض، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. سيوفر Aditya-L1 معلومات قيمة عن التسخين الإكليلي، والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وأنشطة التوهج، وديناميكيات الطقس الفضائي، والمزيد.

من ناحية أخرى، تم إطلاق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا لدراسة هالة الشمس، الغلاف الجوي الخارجي للشمس. أصبح المسبار، الذي سمي على اسم عالم الفيزياء الشمسية يوجين باركر، أسرع جسم من صنع الإنسان في التاريخ عندما وصلت سرعته إلى 394,736 ميلاً في الساعة. وسوف تطير على مسافة 3.9 مليون ميل من الشمس في أقرب نقطة لها، لتكمل 24 دورة حول الشمس على مدى سبع سنوات. تحمل المركبة الفضائية أدوات لدراسة المجالات المغناطيسية والبلازما والجسيمات النشطة وتصوير الرياح الشمسية.

من حيث الموضع، سيستقر Aditya-L1 في مدار هالة حول نقطة Lagrange Point L1 بين الشمس والأرض، بينما سيقترب Parker Solar Probe من الشمس أكثر من أي مركبة فضائية سابقة، حيث سيصل إلى مسافة 3.9 مليون ميل من الشمس.

تحمل كلتا المهمتين مجموعة من الأدوات لدراسة الشمس. يحمل Aditya-L1 أدوات مثل Visible Emission Line Coronagraph (VELC)، وتلسكوب التصوير الشمسي فوق البنفسجي (SUIT)، ومقياس طيف الأشعة السينية الشمسية منخفض الطاقة (SoLEXS)، والمزيد. من ناحية أخرى، يحمل مسبار باركر الشمسي أدوات مثل تجربة الحقول (FIELDS)، والتحقيق العلمي المتكامل للشمس (ISʘIS)، والتصوير واسع المجال للمسبار الشمسي (WISPR).

ستوفر هذه المهام بيانات قيمة عن سلوك الشمس، مما يساعد العلماء على فهم الظواهر الشمسية المختلفة وتأثيرها على الطقس الفضائي.

مصادر:

- إيسرو

- ناسا