العث والنحل: تطور الطيران

لطالما أذهل البعوض والحشرات الطائرة الأخرى العلماء بقدرتهم على الطيران بسرعات ملحوظة. اكتشف باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا، سان دييغو، أن ضربات أجنحة البعوض فائقة السرعة، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات أخرى من الحشرات، تطورت من سلف مشترك واحد. ومن خلال تطوير النماذج الفيزيائية والروبوتات، تمكن العلماء من توضيح كيفية حدوث هذه التحولات بين أوضاع الطيران.

وركز الباحثون على العثة باعتبارها نوعًا رئيسيًا في فهم تطور الطيران. على عكس البعوض، يستخدم العث التنشيط المتزامن من جهازه العصبي لتسريع عضلات الطيران مع كل ضربة جناح. ومع ذلك، تطورت أسلاف العث وثلاث حشرات طائرة أخرى لتتمتع برحلة غير متزامنة لكنها فقدت ذلك فيما بعد. على الرغم من هذه الخسارة، احتفظ العث بالقدرة على أداء تقلصات العضلات غير المتزامنة.

لشرح كيف يمكن للحشرات الانتقال ذهابًا وإيابًا بين الطيران المتزامن وغير المتزامن، رسم الباحثون استراتيجيات الطيران على طريقتين أساسيتين للتفكير في التذبذبات. ومن خلال تعديل بعض المعلمات، يمكن للحشرات أن تنتقل من وضع طيران إلى آخر. توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة لسلوك عضلات الحشرات القديمة وتعرض الطبيعة متعددة التخصصات لهذا البحث، الذي يجمع بين الفيزياء والبيولوجيا التطورية والروبوتات.

الحشرات التي تطير بشكل متزامن تطابق نبضات جهازها العصبي مع حركة الجناح. ومع ذلك، تفتقر الحشرات الصغيرة إلى آليات الطيران المتزامن، وبدلاً من ذلك تستخدم الطيران غير المتزامن. تتضمن الرحلة غير المتزامنة إرسال نبضة من النشاط إلى عضلات الطيران، والتي يتم إعدادها بعد ذلك للتقلص بغض النظر عما إذا كان الجناح يحتاج إلى الرفرفة أم لا. وهذا يسمح للأجنحة بالرفرفة بشكل أسرع مما لو كان الجهاز العصبي ينشط ويريح العضلات في كل مرة.

تتحدى النتائج التي توصل إليها الباحثون الافتراض القائل بأن الطيران غير المتزامن تطور بشكل مستقل في مجموعات الحشرات المختلفة. واكتشفوا أن الطيران غير المتزامن تطور مرة واحدة لجميع الحشرات الطائرة، وأن التحولات بين الطيران المتزامن وغير المتزامن حدثت في كلا الاتجاهين. ومن خلال نمذجة تطور الطيران ودراسة العث، اكتسب الباحثون رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء أوضاع الطيران هذه.

يلقي هذا البحث الضوء على عالم طيران الحشرات الرائع، ويقدم وجهات نظر جديدة حول تطور الطيران وقدرات هذه المخلوقات الصغيرة.

المصادر: جورجيا تك/روب فيلت