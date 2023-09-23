اكتشف المسبار القمري الهندي مستويات عالية بشكل غير متوقع من الكبريت على القمر

كشفت مركبة الهبوط الهندية Chandrayaan-3 عن بيانات جديدة قيمة حول تكوين سطح القمر، بما في ذلك وجود مستويات عالية بشكل غير متوقع من الكبريت. وهبطت مركبة الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 23 أغسطس 2023، وقدمت للعلماء رؤى مهمة حول جيولوجيا القمر.

قامت المركبة الجوالة Chandrayaan-3، Pragyan، بتحليل التركيب العنصري للتربة القمرية باستخدام مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا ومطياف الانهيار المستحث بالليزر. وفي حين أن وجود عناصر مثل الحديد والتيتانيوم والألومنيوم والكالسيوم لم يكن مفاجئا، فإن المستويات العالية من الكبريت جاءت بمثابة مفاجأة.

ومن المعروف أن الكبريت موجود على القمر ولكن بتركيز منخفض جدًا. يعد اكتشاف مستويات أعلى بالقرب من القطبين القمريين أمرًا مهمًا لأنه قد يكون له آثار على استكشاف القمر في المستقبل والمستوطنات البشرية المحتملة. يمكن استخدام الكبريت كمورد للعيش خارج الأرض، مما يسمح لرواد الفضاء بإنتاج مواد مثل الخرسانة القائمة على الكبريت، والخلايا الشمسية، والبطاريات، والأسمدة.

ويرتبط وجود الكبريت في تربة القمر بالنشاط البركاني. تحتوي الصخور الموجودة في أعماق القمر على الكبريت، الذي ينطلق على شكل غاز أثناء الانفجارات البركانية. ويبقى بعض الكبريت داخل الصخر عندما يبرد، مما يؤدي إلى ارتباطه بصخور القمر البركانية الداكنة.

قياسات الكبريت على سطح القمر هي الأولى من نوعها. وستساعد البيانات التي تم جمعها العلماء على فهم التاريخ الجيولوجي للقمر بشكل أفضل وتكوينه وتطوره. ومن الممكن أن يكون للمناطق القطبية للقمر، حيث وجد أن تركيز الكبريت أعلى، تركيبات وظروف بيئية مختلفة مقارنة بالمناطق الاستوائية.

وتشير النتائج أيضًا إلى أن الكبريت في المناطق القطبية يمكن أن يكون قد تشكل من الغلاف الجوي الرقيق للقمر أو من الانفجارات البركانية القديمة وتأثيرات النيازك. وسيكون من الضروري إجراء مزيد من التحليل والمعايرة للبيانات الواردة من Chandrayaan-3 لتحديد الكمية الدقيقة للكبريت الموجود.

وبينما تكون مركبة الهبوط في حالة سبات حاليًا خلال الليل القمري، يأمل العلماء في جمع قياسات أكثر قيمة إذا استيقظت. ستساهم البيانات التي تم جمعها بواسطة Chandrayaan-3 في فهمنا لجيولوجيا القمر وتمهيد الطريق لاستكشاف القمر واستخدام الموارد في المستقبل.

المصدر: المحادثة