يستخدم مشغلو الراديو الهواة موجات الراديو لدراسة كيفية تأثير الكسوف على الغلاف الجوي. خلال حفلات QSO على مستوى الدولة، يعمل مشغلو الراديو الهواة معًا لمراقبة وفهم تأثير الكسوف على الغلاف الأيوني. الأيونوسفير عبارة عن طبقة من الأيونات العائمة حول الأرض، وللكسوف تأثير معروف على هذه الطبقة.

خلال النهار، تقوم أشعة الشمس فوق البنفسجية والأشعة السينية بطرد الإلكترونات من نظيراتها الإيجابية، مما يخلق جسيمات مشحونة في الغلاف الجوي. وفي الليل، يتم تحييد هذه الجزيئات وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ومع ذلك، أثناء الكسوف، يتركز الظلام في مناطق محددة، مما يؤدي إلى تحييد جزء من الغلاف الجوي مؤقتًا. ويؤثر هذا على كيفية انتقال الإشارات اللاسلكية، وخاصة تلك ذات الترددات المنخفضة، والتي تستخدم للاتصالات لمسافات طويلة مثل مراقبة الحركة الجوية والاتصالات العسكرية.

يوضح الدكتور ناثانيال فريسيل، الأستاذ المساعد في جامعة سكرانتون، أنه لدينا فهم عام لكيفية ظهور الغلاف الجوي خلال أوقات مختلفة من اليوم أو السنة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأشياء المجهولة حول النطاق الصغير وقصيرة المدة سمات. هذا هو المكان الذي تأتي فيه أجهزة الراديو لحم الخنزير.

أثناء حفلات QSO، يتواصل مشغلو الراديو مع أكبر عدد ممكن من المحطات في فترة زمنية معينة لإنشاء أكبر عدد من الاتصالات. يساعد هذا الحجم الكبير واستخدام الترددات المختلفة الباحثين على تحديد المواقع التي يؤثر فيها الكسوف على الاتصال اللاسلكي. على سبيل المثال، خلال الكسوف الكلي لعام 2017، أظهرت بيانات الراديو انخفاضًا في الاتصالات عند تردد معين مع مرور مسار الكسوف الكلي فوق نقاط المنتصف.

إن دراسة كيفية تأثير التغيرات في الغلاف الأيوني على الترددات الراديوية المختلفة يمكن أن تحسن الاتصال لمختلف المستخدمين مثل المستجيبين للطوارئ والسفن في البحر والطائرات التي تسافر فوق المناطق القطبية. يعتمد هؤلاء المستخدمون على الترددات المنخفضة للاتصالات الأساسية.

يمكن لمشغلي الراديو الهواة الانضمام إلى مشروع HamSCI للمساهمة ببياناتهم وملاحظاتهم. يمكنهم إنشاء محطة راديو مؤقتة خاصة بهم والتواصل مع المشغلين الآخرين أثناء الكسوف لجمع معلومات قيمة حول تأثيرات الأيونوسفير على موجات الراديو.

بشكل عام، تساعد هذه الجهود على تحسين فهمنا للغلاف الأيوني وتأثيره على الاتصالات الراديوية، مما يسمح باتصالات بعيدة المدى أكثر كفاءة وموثوقية في مختلف المجالات.

مصادر:

- بيانات حزب QSO الممولة من وكالة ناسا

– د. ناثانيال فريسيل، جامعة سكرانتون.