العلاقة المدهشة بين علم الزلازل وأمواج المحيط

مع استمرار العالم في مواجهة آثار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمية، اكتشف العلماء وجود علاقة مفاجئة بين علم الزلازل وأمواج المحيط. يمكن أن يؤدي الارتفاع والانخفاض المستمر للأمواج في المحيط إلى توليد موجات زلزالية قوية، والتي تظهر كضربة ثابتة على أجهزة قياس الزلازل. وقد لوحظ أن هذه الظاهرة تزايدت حدتها على مدى العقود الأربعة الماضية، مما يعكس البحار العاصفة وارتفاع أمواج المحيطات الناجمة عن تغير المناخ.

شبكات قياس الزلازل، المعروفة عادةً بمراقبة الزلازل ودراسة باطن الأرض، تلتقط أيضًا مجموعة واسعة من الإشارات الزلزالية الناشئة عن الأنشطة الطبيعية والأنشطة البشرية. ومن بين هذه الإشارات ضجيج الخلفية الناتج عن أمواج المحيط التي تحركها العواصف، والمعروفة باسم الزلزالية الدقيقة العالمية. يمكن تصنيف هذه الإشارات الزلزالية الدقيقة، الناتجة عن تفاعل الأمواج مع قاع البحر، إلى نوعين: هزات أرضية صغيرة ثانوية وزلزالات دقيقة أولية.

تحدث الهزات الجزئية الثانوية عندما تخلق الأمواج المتداخلة اختلافات في الضغط في قاع البحر، مما يؤدي إلى ظهور إشارة خفقان لمدة تتراوح بين 14 و14 ثانية. من ناحية أخرى، فإن الهزات الأرضية الدقيقة الأولية تنتج عن أمواج المحيط التي تدفع وتسحب قاع البحر بشكل مباشر. ولهذه الإشارات همهمة ثابتة تتراوح ما بين 20 إلى XNUMX ثانية، وتكون مرئية في البيانات السيزمية.

وفي دراسة حديثة، قام الباحثون بتحليل شدة الزلازل الدقيقة الأولية في 52 موقعًا لقياس الزلازل حول العالم. ووجدوا أن 79% من هذه المواقع أظهرت زيادات كبيرة وتدريجية في الطاقة على مر العقود. وكشفت البيانات أن المتوسط ​​العالمي لطاقة أمواج المحيطات يتزايد بمعدل متوسط ​​قدره 0.27% سنويا منذ أواخر القرن العشرين، مع زيادة أسرع بنسبة 20% سنويا منذ عام 0.35.

وأبرزت الدراسة أيضًا أن أكبر تكثيف للزلازل الدقيقة حدث في المحيط الجنوبي العاصف بالقرب من شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية. ومع ذلك، شهدت أمواج شمال الأطلسي أسرع زيادة في العقود الأخيرة، وذلك تمشيا مع الأبحاث التي تشير إلى زيادة في شدة العواصف والمخاطر الساحلية في تلك المنطقة.

هذه النتائج لها آثار مهمة على المجتمعات الساحلية. ومع استمرار ارتفاع أمواج المحيطات، تواجه الخطوط الساحلية أضرارًا وتآكلًا متزايدًا، يتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاضه الناجم عن تغير المناخ. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى التخفيف من تغير المناخ وتطوير بنية تحتية ساحلية مرنة لحماية المناطق المعرضة للخطر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الإشارات الزلزالية الدقيقة؟

ج: الإشارات الزلزالية الدقيقة هي إشارات زلزالية تولدها الظواهر الطبيعية، مثل أمواج المحيط والرياح والنشاط البشري.

س: كيف تولد أمواج المحيط إشارات زلزالية ميكروية؟

ج: تولد أمواج المحيط إشارات زلزالية صغيرة من خلال عمليتين: تداخل الأمواج مما يؤدي إلى اختلافات في الضغط في قاع البحر (زلزالات صغيرة ثانوية)، والدفع والسحب المباشر لأمواج المحيط في قاع البحر (زلزالات صغيرة أولية).

س: ما هي الآثار المترتبة على زيادة طاقة أمواج المحيط؟

ج: يمكن أن تؤدي زيادة طاقة أمواج المحيط إلى المزيد من الأمواج والعواصف المدمرة، مما يشكل تهديدًا للمجتمعات الساحلية والبنية التحتية والنظم البيئية الساحلية. ويسلط الضوء على أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود في المناطق الساحلية.