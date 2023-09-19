وجدت الدراسة أن ذباب الفاكهة يستخدم الذكريات للتنقل نحو الغذاء

اكتشف الباحثون كيف تحول أدمغة ذبابة الفاكهة ذكريات المكافآت الماضية إلى سلوكيات قابلة للتنفيذ، مما يسمح لها بالعثور على الطعام. على وجه التحديد، تقوم منطقة رئيسية في الدماغ تسمى جسم الفطر بمعالجة المعلومات الشمية وتخصيص قيم للروائح المختلفة. ومع ذلك، لم يكن من الواضح كيف أثرت هذه القيم على الحركات الحركية. حددت هذه الدراسة مجموعة من الخلايا العصبية تسمى UpWiNs والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحويل ذكريات الرائحة إلى حركات عكس اتجاه الريح.

يتجه ذباب الفاكهة، مثل الحشرات الأخرى، عكس اتجاه الريح لتتبع الروائح وتحديد مصدر الروائح الجذابة. يكتشف الجهاز الشمي في دماغ الذبابة ويستشعر هذه الروائح التي تحملها الرياح، ويوجه الذبابة نحو المكافأة. ووجد الباحثون أن UpWiNs تدمج المدخلات المثبطة والإثارة من أجزاء مختلفة من جسم الفطر، مما يتسبب في دوران الذبابة والتحرك في اتجاه الريح.

يعالج جسم الفطر الموجود في دماغ الذبابة المعلومات الشمية ويدمجها ويعين قيمًا إيجابية أو سلبية للروائح المختلفة. اكتشف الباحثون أن الذكريات المتكونة في أجزاء مختلفة من جسم الفطر تثير سلوكيات متميزة، مع بعضها فقط الذي يقود حركة الذبابة في اتجاه الريح. تتلقى وحدات UpWiNs إشارات مثبطة ومثيرة من هذه الأجزاء، مما يسمح للذبابة بالتنقل بفعالية نحو مصدر الروائح الجذابة.

يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة حول كيفية ترجمة القيم الإيجابية والسلبية المستفادة إلى إجراءات ملموسة تعتمد على الذاكرة. ترسل UpWiNs أيضًا إشارات مثيرة إلى الخلايا العصبية الدوبامينية من أجل التعلم العالي المستوى. يساعد فهم آليات الدائرة العصبية هذه في تفسير كيفية تفاعل الخلايا العصبية الدوبامينية المتوازية وأنظمة الذاكرة الفرعية لتوجيه الإجراءات القائمة على الذاكرة والتعلم على مستوى الدوائر العصبية الفردية.

يمكن لمزيد من الدراسات على ذباب الفاكهة تسليط الضوء على دور الذكريات في السلوك والتعلم في أدمغة الفقاريات واللافقاريات.

المصدر: HHMI (معهد هوارد هيوز الطبي)

التعاريف:

– جسم الفطر: منطقة من الدماغ توجد في بعض الحشرات، وهي مسؤولة عن معالجة المعلومات الشمية وتعيين قيم للروائح المختلفة.

- UpWiNs: مجموعة من الخلايا العصبية التي تدمج الإشارات المثبطة والمثيرة من أجزاء مختلفة من جسم الفطر، لتوجيه ذباب الفاكهة للتحرك عكس اتجاه الريح نحو الروائح الجذابة.

مصادر:

– HHMI (معهد هوارد هيوز الطبي)

- البحث الأصلي: "آليات الدائرة العصبية لتحويل التكافؤ الشمي المكتسب إلى حركة موجهة نحو الرياح" بقلم يوشينوري آسو وآخرون. eLife