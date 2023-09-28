سرعة كسوف الشمس الحلقي: كيف تختلف عبر الأمريكتين

في 14 أكتوبر 2023، سيحدث حدث فلكي نادر في جميع أنحاء الأمريكتين، وهو كسوف حلقي للشمس. خلال هذا الخسوف، سيتحرك جزء من ظل القمر بسرعات متفاوتة، تتراوح من 5,500 ميل في الساعة إلى 1,250 ميل في الساعة. وتعتمد سرعة الخسوف على عدة عوامل، منها موقعه على الأرض، والمسافة إلى القمر، والسرعة المدارية للقمر.

ويلعب شكل الأرض دورًا مهمًا في تحديد سرعة الكسوف. عندما يلامس ظل القمر لأول مرة شمال المحيط الهادئ، فإنه سيسافر بسرعة مذهلة تبلغ 198,842 ميلاً في الساعة. ومع ذلك، عندما يغادر الكوكب في المحيط الأطلسي، ستتباطأ سرعته إلى 582,976 ميلاً في الساعة. يتحرك الظل بشكل أسرع في أقصى مسار الكسوف لأن محور الظل يكون أكثر مماسة لسطح الأرض.

وفي منتصف مسار الكسوف، حيث ستكون "حلقة النار" مرئية لمدة 5 دقائق و17 ثانية قبالة ساحل نيكاراغوا، سيتحرك الكسوف بوتيرة أبطأ بكثير تبلغ 1,251 ميلا في الساعة. ترجع هذه السرعة الأبطأ إلى أن محور الظل متعامد مع سطح الأرض في هذا الموقع. في حين أن القمر نفسه لا يتباطأ، فإن تقاطع الأرض وظل القمر يتباطأ.

وفي الولايات المتحدة، لن تكون سرعة الكسوف في أسرع حالاتها ولا في أبطأها. عندما يصل ظل القمر إلى ساحل ولاية أوريغون في الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ستكون سرعته قد انخفضت بالفعل إلى 5,683 ميلاً في الساعة. وبحلول الوقت الذي تغادر فيه ساحل تكساس بعد 50 دقيقة في تمام الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت وسط أمريكا، ستكون سرعتها قد انخفضت إلى 1,772 ميلاً في الساعة. ولذلك، أثناء مروره جنوب شرق الولايات المتحدة، ستنخفض سرعة الكسوف بمقدار 3,911 ميلاً في الساعة.

يحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يكون القمر بعيدًا قليلاً في مداره ولا يمكنه تغطية الشمس بالكامل، مما يخلق تأثير "حلقة النار". الظل المركزي للقمر، المعروف باسم الظل، له شكل مخروطي. أثناء الكسوف الكلي للشمس، يلامس طرف المخروط الأرض. ومع ذلك، أثناء الكسوف الحلقي للشمس، لا يلمس المخروط الأرض بالكامل، مما يؤدي إلى خلق ظل حيث يظهر القمر داخل قرص الشمس.

بشكل عام، تختلف سرعة الكسوف الحلقي للشمس اعتمادًا على الموقع، حيث يتم ملاحظة أسرع السرعات في أقصى مسار الكسوف. إن فهم العوامل التي تؤثر على سرعة الكسوف يزيد من معرفتنا وتقديرنا لهذه الظاهرة السماوية.

مصادر:

– خريطة الكسوف التفاعلية لـ Xavier Jubier

– دان ماكجلون من Eclipse2024.org

– GreatAmericanEclipse.com