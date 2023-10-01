وجدت الدراسة أن التنوع البيولوجي البحري يتجدد كل 36 مليون سنة

اكتشف العلماء نمطًا رائعًا في تاريخ الكوكب. كل 36 مليون سنة، تشهد النظم البيئية البحرية طفرة في التنوع البيولوجي، مما يؤدي إلى تجديد شباب المحيطات. هذه الظاهرة مدفوعة بالتغيرات الجيولوجية وتكتونية الصفائح.

ووفقا لبحث أجراه البروفيسور ديتمار مولر من جامعة سيدني، فإن الزيادات في التنوع البيولوجي تتزامن مع التغيرات في سرعة انتشار قاع البحر. ويؤدي ذلك إلى تغيرات دورية في أعماق أحواض المحيطات وانتقال المياه إلى أعماق الأرض، مما يؤدي إلى تقلبات في فيضانات القارات وجفافها. هذه الفترات من البحار الضحلة واسعة النطاق تعزز التنوع البيولوجي.

وحددت الدراسة القمم والقيعان في التنوع البيولوجي البحري وربطتها بالتغيرات في مستويات سطح البحر الناجمة عن حركة الصفائح التكتونية. يتحدى هذا البحث التفسيرات السابقة للتغيرات طويلة المدى في الأنواع، ويسلط الضوء على الدورة المنتظمة التي تبلغ 36 مليون سنة.

يشرح البروفيسور مولر: "يبلغ طول الدورات 36 مليون سنة بسبب الأنماط المنتظمة في كيفية إعادة تدوير الصفائح التكتونية في الوشاح الحراري، وهو الجزء المتحرك من أعماق الأرض. يتحرك ببطء، مثل الحساء الساخن السميك في وعاء.

هذه الدورة، التي تمتد لملايين السنين، تضع وجودنا في منظوره الصحيح. إنه لأمر مذهل ومتواضع أن نفكر في كيفية ازدهار الكوكب قبل فترة طويلة من وجودنا، وكيف سيستمر في ذلك لفترة طويلة بعد رحيلنا.

وفي الختام، تكشف الدراسة عن النمط المتكرر للتجدد في التنوع البيولوجي البحري كل 36 مليون سنة. وهو يقدم رؤى قيمة حول عمليات تطور الأرض، ويسلط الضوء على التفاعل المعقد بين التغيرات الجيولوجية وازدهار الحياة في المحيطات.

مصادر:

- البروفيسور ديتمار مولر، جامعة سيدني