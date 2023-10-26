كشف سر سلوك البحث عن المكافأة في ذباب الفاكهة

حقق فريق من الباحثين في مجال الطب الحيوي في مركز الدوائر العصبية والسلوك بجامعة أكسفورد تقدمًا رائعًا في فهم كيف يمكن لسلوكيات البحث عن المكافأة أن تتغلب على عمليات تجنب المخاطر الطبيعية في الدماغ. ومن خلال دراسة ذباب الفاكهة، ركز الباحثون على جسم الفطر، وهو جزء مدروس جيدًا من دماغ ذبابة الفاكهة المعروف بتورطه في الاحتفاظ بالذاكرة وتعديل السلوك.

في دراستهم الرائدة، التي نشرت في مجلة Nature، تلاعب فريق البحث بالخلايا العصبية التي تفرز الدوبامين في دماغ ذبابة الفاكهة لاستكشاف دورها في السلوكيات غير المقيدة التي تسعى إلى المكافأة. أشارت الأبحاث السابقة إلى أن هذه الخلايا العصبية تلعب دورًا حاسمًا في تعديل السلوك. من خلال التنشيط الاصطناعي لخلايا عصبية معينة تشارك في سلوكيات المكافأة والنفور من العقاب، تمكن الباحثون من تحفيز سلوكيات غير مقيدة تسعى إلى المكافأة في ذباب الفاكهة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا عن نظام المكافأة والعقاب الطبيعي داخل دماغ ذبابة الفاكهة. بعض الخلايا العصبية الدوبامين المسؤولة عن مكافأة المشاعر تضعف في الواقع عمل الخلايا العصبية المشاركة في تجنب العقاب. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على كيفية استمرار سلوك البحث عن المكافأة على الرغم من العواقب السلبية.

إن فهم الآليات الكامنة وراء سلوك البحث عن المكافأة أمر ضروري لكشف تعقيداته في كل من البشر والحيوانات. تُظهر الأمثلة البشرية، مثل الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر أو مدمرة لتحقيق مكاسب مالية أو تعاطي المخدرات، أهمية هذا البحث بالنسبة لجنسنا البشري. من خلال دراسة ذباب الفاكهة، التي تتمتع بأدمغة بدائية نسبيًا مقارنة بالبشر، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول المبادئ الأساسية التي تحكم سلوكيات البحث عن المكافأة.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات مثيرة للدراسات المستقبلية التي تتعمق أكثر في الدوائر العصبية المشاركة في سلوكيات البحث عن المكافأة وتجنب المخاطر. ومن خلال فك رموز تعقيدات هذه الدوائر العصبية، قد يكشف العلماء عن أساليب جديدة لتخفيف أو منع السلوكيات الضارة التي تسعى إلى المكافأة لدى البشر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الخلايا العصبية التي تفرز الدوبامين؟

ج: الخلايا العصبية المفرزة للدوبامين هي خلايا دماغية محددة تفرز الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والمكافأة.

س: ما هو جسم الفطر؟

ج: جسم الفطر هو منطقة في دماغ ذبابة الفاكهة تشارك في الاحتفاظ بالذاكرة وتعديل السلوك.

س: لماذا ندرس ذباب الفاكهة لفهم سلوك البحث عن المكافأة؟

ج: تمتلك ذباب الفاكهة أدمغة بسيطة نسبيًا، مما يجعلها مثالية لدراسة المبادئ الأساسية الكامنة وراء السلوكيات المعقدة مثل البحث عن المكافأة.

س: كيف يستمر سلوك البحث عن المكافأة على الرغم من العواقب السلبية؟

ج: كشفت الدراسة أن بعض الخلايا العصبية الدوبامين المسؤولة عن مكافأة المشاعر تضعف الخلايا العصبية المشاركة في تجنب العقاب، مما يؤدي إلى سلوكيات غير مقيدة تسعى إلى المكافأة.

س: كيف يفيد هذا البحث الإنسان؟

ج: من خلال فهم الدوائر العصبية المشاركة في سلوكيات البحث عن المكافآت، قد يكتسب العلماء رؤى حول منع أو تخفيف السلوكيات الضارة التي تسعى إلى الحصول على المكافآت لدى البشر.