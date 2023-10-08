إطلاق القمر الصناعي الأسترالي للأبحاث SpIRIT في نوفمبر

من المقرر أن يصبح القمر الصناعي SpIRIT (الحراري الذكي المستجيب لصناعة الفضاء)، الذي طورته جامعة ملبورن، أول قمر صناعي بحثي أسترالي يتم إطلاقه إلى الفضاء منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. يبلغ وزن القمر الصناعي 11.5 كيلوغرامًا فقط، وسيتم إطلاقه على أحد صواريخ SpaceX التابعة لشركة Elon Musk في نوفمبر. كما سيكون أول قمر صناعي أسترالي يحمل معدات من وكالة فضاء أجنبية، وبالتحديد كاشف أشعة غاما المسمى HERMES من وكالة الفضاء الإيطالية.

وسيتم استخدام كاشف هيرميس للبحث عن بقايا النجوم الميتة أو المتصادمة التي تبعث أشعة عالية الطاقة كدليل على اضمحلالها إلى ثقوب سوداء. وتمثل استضافة هذا الكاشف خطوة إيجابية لقطاع الفضاء الأسترالي، الذي اعتمد منذ فترة طويلة على الأقمار الصناعية المملوكة دوليا.

يأتي إطلاق القمر الصناعي SpIRIT في وقت تدرك فيه أستراليا مخاطر الاعتماد بشكل كبير على الدول الأخرى للحصول على بيانات الأقمار الصناعية. وقد سلط التهديد الأخير بإغلاق الميزانية في الولايات المتحدة الضوء على احتمال انقطاع أستراليا عن بيانات الأقمار الصناعية الأمريكية خلال الأوقات الحرجة، مثل حرائق الغابات. وهذا يؤكد أهمية تطوير برنامج فضائي محلي قوي وقدرات سيادية.

تم تجهيز القمر الصناعي SpIRIT بمحرك بلازما طورته شركة نيومان سبيس في أديلايد، والذي يستخدم المعدن الصلب كوقود ويلغي الحاجة إلى الغاز الدافع المتفجر والسام. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القمر الصناعي على نظام تحكم حراري طورته جامعة ملبورن وهيكل رئيسي من صنع شركة Adelaide Inovor.

على الرغم من التخفيضات الأخيرة في تمويل صناعة الفضاء، تظل وكالة الفضاء الأسترالية متفائلة بشأن قدرات البلاد في مجال الأقمار الصناعية. يُظهر إطلاق القمر الصناعي SpIRIT، إلى جانب مشاريع الأقمار الصناعية الأخرى القادمة، قدرة أستراليا على بناء أقمار صناعية أكثر تطورًا وتطوير القدرة السيادية في تكنولوجيا الفضاء.

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التعاريف:

- SpIRIT (الحرارية الذكية المستجيبة لصناعة الفضاء) - قمر صناعي أسترالي للأبحاث طورته جامعة ملبورن.

– هيرميس – كاشف لأشعة جاما من وكالة الفضاء الإيطالية يحمله القمر الصناعي SpIRIT.

– محرك البلازما – نوع من أنظمة الدفع يولد الدفع باستخدام البلازما، وهو غاز مشحون.

– القدرة السيادية – قدرة الدولة على التحكم والملكية المستقلة لتكنولوجيا الفضاء الخاصة بها والوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية دون الاعتماد على دول أخرى.