تراقب الأقمار الصناعية، مثل Sentinel-6 Michael Freilich، حاليًا ظاهرة تحدث في المحيط الهادئ. وتشهد المياه القريبة من الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية ارتفاعا في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر. وهذا الارتفاع في درجات حرارة سطح المحيط له تأثير كبير على أنماط الطقس في آسيا وأمريكا الشمالية، وهي ظاهرة تعرف باسم النينيو.

للحصول على نظرة ثاقبة لظاهرة النينيو هذا العام، يقوم الباحثون بدراسة الأحداث الماضية. في البيان الصادر عن مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، ذكر أن كاليفورنيا شهدت أمطارًا غزيرة خلال ظاهرة النينيو 2015-2016، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج والفيضانات والانهيارات الطينية.

صورة جديدة من وكالة ناسا تقارن بداية ظاهرة النينيو عام 2023 بالأنماط التي لوحظت في أكتوبر 1997 وأكتوبر 2015، والتي اعتبرتها وكالة الفضاء أحداثًا متطرفة. تسببت هذه الأحداث السابقة في تغيرات في درجات الحرارة العالمية، وأنماط الرياح، ومستويات سطح البحر.

وعندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية، تضعف الرياح السطحية الشرقية إلى الغربية. ويؤدي هذا التغيير إلى زيادة هطول الأمطار في شرق ووسط المحيط الهادئ، بينما تشهد إندونيسيا انخفاضًا في هطول الأمطار. بالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط في المحيط الهادئ يغير التيار النفاث، مما يؤدي إلى ظروف أكثر رطوبة وبرودة في جنوب الولايات المتحدة وظروف أكثر جفافًا ودفئًا في الشمال.

على الرغم من أن ظاهرة النينيو هذا العام تبدو معتدلة نسبيًا مقارنة بالأحداث الماضية، إلا أن جوش ويليس، عالم مشروع Sentinel-6 Michael Freilich، يشير إلى أنه لا يزال من الممكن أن يجلب شتاء ممطرًا إلى جنوب غرب الولايات المتحدة إذا كانت الظروف متوافقة.

يعد القمر الصناعي Sentinel-6 Michael Freilich جزءًا من مهمة Copernicus Sentinel-6/Jason-CS، وهو جهد مشترك يضم وكالة الفضاء الأوروبية، والمنظمة الأوروبية لاستغلال أقمار الأرصاد الجوية، وناسا، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). تم تسميته على اسم مايكل فريليتش، المدير السابق لقسم علوم الأرض في ناسا.

مصادر:

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في باسادينا، كاليفورنيا

- الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)