عوالم EXO-Lava: تسليط الضوء على تطور الأرض

تستكشف دراسة حديثة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية العالم الرائع لعوالم الحمم البركانية الخارجية وإمكاناتها في تسليط الضوء على تاريخ تطور الأرض. بينما كانت الأرض منصهرة تمامًا في يوم من الأيام، يشير علماء الكواكب إلى هذه المرحلة باسم محيط الصهارة. يُعتقد أن الأرض ربما مرت بمراحل متعددة من محيطات الصهارة قبل أن تبرد وتصبح كوكبًا صالحًا للسكن كما هو الحال اليوم.

كشف اكتشاف الآلاف من الكواكب الخارجية من خلال بعثات البحث عن الكواكب مثل مركبة الفضاء كيبلر وTESS، عن العديد من العوالم الصخرية التي تدور حول نجومها في درجات حرارة شديدة، مما يجعلها منصهرة أو منصهرة جزئيًا. توفر هذه العوالم الصخرية شديدة الحرارة، والمعروفة باسم الأرض الفائقة، رؤى قيمة حول ماضي الأرض وانتقالها من محيط الصهارة.

الدراسة التي تحمل عنوان "الأرض الفائقة الغامضة: آثار تكوين الصهارة على الكثافة الظاهرية وبنية عوالم الحمم البركانية"، أجراها كيرستن بولي، وهو طالب دراسات عليا في علم الفلك في جامعة ولاية أوهايو، تبحث في تأثير محيطات الصهارة على الكواكب الفائقة. تطور الأرض وخصائصها التي يمكن ملاحظتها.

ومن خلال برنامج نمذجة الكواكب الخارجية، قام الباحثون بمحاكاة الكواكب ذات الفترة القصيرة جدًا (USP)، والتي تدور حول نجومها المضيفة بشكل وثيق. ووجدوا أن تكوين الصهارة على الكوكب أمر بالغ الأهمية في تحديد قدرته على احتجاز العناصر المتطايرة وإمكانية دعم الحياة. الكواكب التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربون والأكسجين في الصهارة قد تطلق في النهاية هذه المواد المهمة في غلافها الجوي، مما يخلق ظروفًا مناسبة للحياة.

واستكشفت الدراسة أيضًا كثافات كواكب الصهارة وآثارها على المراقبة من مسافة بعيدة. ومن المثير للاهتمام أن وجود محيط الصهارة لا يؤثر بشكل كبير على كثافة الكوكب، مما يتحدى الافتراضات السابقة ويثير تساؤلات حول أفضل طريقة لفهم هذه العوالم الغامضة.

بشكل عام، توفر عوالم الحمم البركانية الخارجية فرصة فريدة لدراسة تطور الكواكب الأرضية وإمكاناتها للسكن. ومن خلال كشف ألغاز هذه البيئات القاسية، يمكن للعلماء اكتساب رؤى قيمة حول تاريخ الأرض وكشف العوامل التي تساهم في قدرة الكوكب على دعم الحياة.

مصادر:

- "الكواكب الأرضية الفائقة الغامضة: تأثيرات تكوين الصهارة على الكثافة الظاهرية وبنية عوالم الحمم البركانية" - مجلة الفيزياء الفلكية (لم يتم توفير عنوان URL)