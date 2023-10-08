كيف يقيس علماء الفلك عمر الكواكب والنجوم

يسعى علماء الفلك إلى فهم أعمار الكواكب والنجوم من أجل الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوينها وتطورها، بالإضافة إلى إمكانية تطور الحياة. ومع ذلك، فإن تحديد عمر الأجرام السماوية يمثل تحديًا كبيرًا.

تحافظ النجوم، مثل الشمس، على مظهر ثابت لمليارات السنين، مما يجعل من الصعب قياس عمرها. وبالمثل، فإن خصائص الكوكب، مثل درجة الحرارة، غالبًا ما يتم تحديدها بواسطة النجم الذي يدور حوله، وليس حسب عمره وتطوره.

ومع ذلك، فقد طور علماء الفلك عدة طرق لتقدير أعمار النجوم. أحد الأساليب هو ملاحظة التغيرات في السطوع واللون مع مرور الوقت. ومن خلال مقارنة هذه القياسات بالنماذج الرياضية، يستطيع العلماء تقدير عمر النجم بناءً على كيفية تطوره.

هناك طريقة أخرى، تُعرف باسم علم الدوران، تتضمن دراسة سرعات دوران النجوم. مع تقدم النجوم في العمر، يتباطأ دورانها تدريجيًا بسبب الاحتكاك. ومن خلال مقارنة سرعات دوران النجوم من مختلف الأعمار، يستطيع علماء الفلك إنشاء علاقات رياضية تمكنهم من تقدير عمر النجم.

تقنية متقدمة أخرى، وهي علم الزلازل الفلكية، تتضمن دراسة الاهتزازات على سطح النجوم الناجمة عن الموجات الداخلية. تُظهر النجوم الشابة أنماطًا اهتزازية مميزة مقارنةً بالنجوم الأكبر سنًا، مما يسمح لعلماء الفلك بتقدير أعمارها باستخدام هذه الطريقة. على سبيل المثال، قدر علم الفلك الفلكي عمر الشمس بحوالي 4.58 مليار سنة.

عندما يتعلق الأمر بتحديد أعمار الكواكب، تلعب النويدات المشعة دورًا حاسمًا. تتحلل هذه الذرات الخاصة بمرور الوقت وتطلق الطاقة، وتعمل بشكل فعال كساعات طبيعية. ومن خلال تحليل وجود النويدات المشعة في أجسام مثل النيازك والصخور، يمكن للعلماء تقدير أعمارها بدقة.

بالنسبة للكواكب الصخرية داخل نظامنا الشمسي، غالبًا ما يعتمد علماء الفلك على حساب الحفر. تميل الأسطح الأقدم إلى احتواء المزيد من الحفر، مما يوفر مؤشرًا على عمرها. ومع ذلك، يمكن لعمليات التآكل أن تحجب هذا الدليل، مما يجعل من الصعب تحديد عمر بعض أسطح الكواكب.

يعد تقدير أعمار الكواكب العملاقة مثل المشتري أكثر تعقيدًا نظرًا لأن أسطحها مدفونة بعمق. وفي مثل هذه الحالات، يستخدم علماء الفلك أساليب غير مباشرة، مثل إحصاء الحفر الموجودة على أقمارهم، أو دراسة توزيع أنواع معينة من النيازك التي تناثرت بها.

لا يمكن حاليًا قياس أعمار الكواكب خارج نظامنا الشمسي بشكل مباشر بسبب القيود التكنولوجية. ومع ذلك، من خلال تحسين أساليب تحديد عمر النجوم، يمكن لعلماء الفلك إجراء تخمينات مدروسة حول أعمار الكواكب المرافقة لهم.

في حين أن تقدير أعمار الأجرام السماوية قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن المقارنات بين الطرق المختلفة وأعمار الصخور داخل نظامنا الشمسي توفر مقياسًا للدقة. ومن خلال فحص الأدلة الدقيقة واستخدام مجموعة من التقنيات، يواصل علماء الفلك توسيع فهمنا لعمر النجوم والكواكب.

مصادر:

- آدم بورجاسر، المحادثة

– أصوات الخبراء في موقع Space.com: مقالات رأي ورؤى