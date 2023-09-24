دراسة جديدة تتحدى نظريات تكوين قشرة الأرض

قدمت دراسة حديثة أجراها باحثون من ولاية بنسلفانيا نتائج جديدة تتحدى النظريات الحالية حول تكوين القشرة الأرضية والصفائح التكتونية. وبينما تشير النظريات السائدة إلى التكوين السريع للصفائح التكتونية في وقت مبكر من تاريخ الأرض، يشير هذا البحث الجديد إلى أن قشرة الأرض خضعت لعملية إعادة صياغة أبطأ على مدى مليارات السنين.

يوضح المؤلف الرئيسي جيسي ريمينك، الأستاذ المساعد لعلوم الأرض في ولاية بنسلفانيا، أن هذه المعلومات يمكن أن تساهم في فهم أفضل لكوكبنا وربما تلقي الضوء على تكوين الكواكب الأخرى أيضًا. وتشير النظرية السائدة حتى الآن إلى تحول مفاجئ من كوكب ذو غطاء راكد إلى كوكب ذي نشاط تكتوني منذ حوالي 3 مليارات سنة. ومع ذلك، تكشف الدراسة أن هذه النظرية لا تصور بدقة العمليات التي حدثت.

ومن أجل التوصل إلى استنتاجاتهم، قام الباحثون بتحليل أكثر من 600,000 عينة صخرية من قاعدة بيانات سجلات الصخور على الأرض. ومن خلال فحص التركيب الجيوكيميائي وأعمار هذه الصخور، تمكنوا من إعادة بناء منحنى نمو القشرة الأرضية وتحديد كيفية إصلاح الصخور وإعادة صياغتها مع مرور الوقت. وخلافا للنظريات السابقة، تشير النتائج إلى أن قشرة الأرض تتبع نمط الوشاح الأساسي، مما يشير إلى وجود علاقة بين الاثنين.

وتختلف الدراسة أيضًا عن الأبحاث السابقة من خلال التركيز على السجلات الصخرية بدلاً من العينات المعدنية. تم هذا الاختيار لأن السجلات الصخرية أكثر حساسية وأقل عرضة للتحيز عند فحص هذه المقاييس الزمنية الطويلة. ومن خلال تحليل تركيبة الصخور النارية بطريقة جديدة، تمكن الباحثون من تحديد نسبة الرواسب وحساب كمية إعادة العمل التي حدثت طوال تاريخ الأرض.

تسلط النتائج الضوء على التطابق بين منحنى نمو القشرة الأرضية وسجل نمو الوشاح. ويدعم هذا المحاذاة النظريات السابقة التي اقترحها علماء الجيولوجيا، لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم أدلة تجريبية من السجل الصخري لدعم فكرة النمو التدريجي للقشرة الأرضية. ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن القيود الناجمة عن ندرة البيانات لا تزال قائمة. يمكن أن يوفر التحليل الإضافي للبيانات الموجودة مزيدًا من المعرفة حول تطور الأرض وتكوين الأجسام الكوكبية المختلفة.

يمكن أن يكون لهذه الدراسة أيضًا آثار على فهم الكواكب الأخرى، مثل كوكب الزهرة، الذي يفتقر إلى الصفائح التكتونية. ومن خلال دراسة الاختلافات بين الأرض والزهرة ودراسة معدل نمو القشرة الأرضية، قد يكتسب الباحثون فهمًا أفضل لكيفية وسبب تطور الكواكب على مسارات مختلفة.

في الختام، تتحدى هذه الدراسة الرائدة النظريات المقبولة سابقًا حول تكوين قشرة الأرض والصفائح التكتونية. ومن خلال تحليل السجلات الصخرية، قدم الباحثون أدلة تجريبية على النمو التدريجي للقشرة الأرضية، مما أدى إلى قلب فكرة التحول المفاجئ إلى النشاط التكتوني. وفي حين لا تزال هناك قيود، فإن المزيد من التحليل يمكن أن يقدم رؤى قيمة حول تطور الأرض وتكوين الكواكب الأخرى.

مصادر:

– الدراسة: رسائل المنظور الجيوكيميائي

- ولاية بنسلفانيا