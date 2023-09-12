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علوم

دور اليوريا المتأينة في أصول الحياة على الأرض

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
دور اليوريا المتأينة في أصول الحياة على الأرض

لقد قطع العلماء خطوات كبيرة في فهم أصول الحياة على الأرض من خلال استخدام تقنيات التحليل الطيفي بالأشعة السينية المبتكرة. ومن خلال دراسة تأين وتفاعل جزيئات اليوريا، سلط الباحثون الضوء على كيفية تشكل اللبنات الأساسية للحياة خلال مرحلة ما قبل الحيوية.

خلال هذه الفترة، كان الغلاف الجوي للأرض أقل كثافة، مما سمح للإشعاع الفضائي عالي الطاقة بتأين الجزيئات. وتعرضت برك مائية صغيرة تحتوي على اليوريا، وهو مركب عضوي أساسي لتكوين القاعدة النووية، لهذا الإشعاع المكثف. ونتيجة لذلك، خضعت اليوريا للتحويل إلى منتجات التفاعل التي يمكن أن تكون بمثابة الأساس للحياة.

لمزيد من التحقيق في هذه العملية، استخدم فريق بحث دولي من جامعة توهوكو، وجامعة جنيف، والمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، وجامعة هامبورغ نهجًا رائدًا في التحليل الطيفي للأشعة السينية. استخدمت هذه التقنية مصدرًا ضوئيًا عالي التوافق ونفاثًا سائلًا مسطحًا دون الميكرون لفحص التفاعلات الكيميائية في السوائل بدقة زمنية استثنائية.

ومن خلال دراسة التغيرات في جزيئات اليوريا عند مستوى الفيمتو ثانية (واحد من كوادريليون من الثانية)، كشف الباحثون عن العملية الديناميكية التي تحدث بعد التأين. يؤدي الإشعاع المؤين إلى إتلاف الجزيئات الحيوية لليوريا، ولكن مع تبدد الطاقة، تخضع جزيئات اليوريا لتفاعل سريع ومعقد.

ركزت الدراسات السابقة على التفاعلات الجزيئية في الطور الغازي، لكن الفريق صمم جهازًا لتوليد نفث سائل رقيق جدًا داخل الفراغ لتوسيع أبحاثهم في البيئة المائية، وهي البيئة الطبيعية للعمليات الكيميائية الحيوية. سمح لهم هذا التقدم بدراسة كيفية ظهور ردود الفعل في الوقت الفعلي.

لا يوفر هذا البحث نظرة ثاقبة حول أصول الحياة على الأرض فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا جديدة في مجال الكيمياء الذرية الناشئ. ومن خلال مراقبة التفاعلات الجزيئية بمستوى غير مسبوق من التفاصيل، يمكن للعلماء اكتساب فهم أعمق للعمليات الكيميائية وتعزيز معرفتنا بالآليات الأساسية التي تحرك الحياة.

المرجع: "نقل بروتون الفيمتو ثانية في محاليل اليوريا التي تم فحصها بواسطة التحليل الطيفي للأشعة السينية" بقلم تشونغ يين، يي-بينج تشانغ، تاداس بالسيوناس، ياشوج شاكيا، أليكسا دجوروفيتش، جيفري جولير، جوزيبي فازيو، روبن سانترا، لودجر إنهيستر، جان بيير وولف وهانز جاكوب فيرنر، الطبيعة.

By فيكي ستافروبولو

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