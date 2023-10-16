اللغز التطوري لـ كاتربيلر بروليجز

تُعرف اليرقات بأرجلها الإضافية، والتي تسمى الأرجل الأمامية، والتي تستخدم للإمساك بالأغصان والأوراق. ألقت دراسة حديثة الضوء على الأصل التطوري لهؤلاء الأشخاص. لقد وجد الباحثون أن الأطراف الأولية مشتقة بالفعل من برنامج وراثي يحدد الفصوص في أطراف القشريات. وقد ظل هذا البرنامج الوراثي خاملاً في منطقة أطراف القشريات لملايين السنين حتى أعيد تنشيطه في بطن اليرقات.

تضمنت الدراسة تعطيل جين معين، وهو جين A الموجود في البطن، في يرقات الفراشة حيث توجد الأرجل الأمامية. أدى التعطيل الكامل للجين إلى غياب الأرجل الأمامية، في حين أدى الاختلال الجزئي إلى تطور سمتين متميزتين في البطن: الأرجل الأمامية ونسخة معدلة من الأرجل الصدرية. وهذا يدل على أن هاتين السمتين تظهران من مواقع مختلفة في الجسم ولا يمكن أن تكونا نفس السمة.

وكشف المزيد من التحليل أن المخطط الوراثي للأرجل الأمامية يشبه قرون الرأس، وهي سمة جديدة أخرى في الفراشات والعث. إن مجموعة الجينات المعبر عنها في الأطراف الأمامية تشبه أيضًا الجينات الموجودة في النهايات، وهي جزء من الزوائد في القشريات.

تشير الدراسة إلى أن التاريخ التطوري لأطراف الحشرات معقد، حيث تنشأ الأطراف كزوائد أحادية المحور ثم تصبح فيما بعد ثنائية. مع مرور الوقت، طورت هذه الأطراف فصوصًا داخلية تسمى endites. في بعض سلالات الحشرات، فقدت النهايات، ولكن في الفراشات والعث، تم إعادة تنشيطها لتعمل كأرجل أولية.

يوضح هذا البحث كيف يعيد التطور استخدام السمات والبرامج الجينية الموجودة. تعد الأرجل الأولية سمة جديدة ظهرت من تعليمات موجودة مسبقًا لصنع أجزاء من الأرجل البدائية. تم أخيرًا حل لغز أرجل اليرقة، مما يكشف عن ارتباطها القديم بأطراف القشريات.

مصادر:

- جامعة سنغافورة الوطنية