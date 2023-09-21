التطورات والاعتبارات الأخلاقية لتحرير الجينات في الطب

كان تحرير الجينات، وهو مجال رائد في الطب، هو المحور الأساسي للجلسة الرئيسية للدكتورة تمارا سنبل، بعنوان "عصر جديد للطب: التشخيص والعلاج الرقمي". وأكد الدكتور سنبل، المدير الطبي للمعلوماتية السريرية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، على إمكانات التنميط الجيني والاعتماد على جمع البيانات مع مرور الوقت.

الغرض من التكنولوجيا الرقمية، مثل تحرير الجينات، هو اكتشاف التشوهات التي يمكن أن تؤدي إلى اختلافات في النتائج عند وصف الأدوية. وأوضح الدكتور سنبل أن الأفراد يمكن أن يتفاعلوا بشكل مختلف مع نفس الدواء، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى التشخيص الدقيق وطرق العلاج.

أحد أهم التطورات في مجال تحرير الجينات هو كريسبر-كاس9، المعروف أيضًا باسم "المقص الجيني". تقوم هذه التقنية بقطع تسلسل الحمض النووي بدقة في مواقع محددة، مما يسمح بحذف أو إدخال تسلسل الجينات الذي يعدل قاعدة الحمض النووي. في حين وجدت تقنية كريسبر في البداية تطبيقات في الزراعة والطاقة الحيوية، فقد شارك الدكتور سنبل إمكاناتها في التشخيص الرقمي والعلاجات.

في مجال التشخيص الرقمي، ظهرت طرق جديدة مثل SHERLOCK وDETECTR. تستخدم هذه الأساليب تحرير الجينات لتمكين الكشف السريع عن الأمراض المعدية مثل كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، يتم دمج تحرير الجينات في عمليات اكتشاف الأدوية من قبل شركات مثل Atomwise، وDeep Genomics، وValo.

علاوة على ذلك، يلعب تحرير الجينات دورًا حاسمًا في تطوير علاجات الخلايا والجينات لمجموعة من الحالات. وهذا يشمل اضطرابات الدم مثل الثلاسيميا، ومرض الخلايا المنجلية، والهيموفيليا، بالإضافة إلى حالات مثل متلازمة داون، والعمى الوراثي، والتليف الكيسي، وضمور العضلات دوشين، ومرض هنتنغتون. من خلال استخدام كريسبر، أصبح من الممكن إعادة برمجة الجهاز المناعي للمريض لاستهداف السرطان والالتهابات (مثل فيروس نقص المناعة البشرية وكوفيد-19 والأنفلونزا والملاريا وزيكا ومقاومة المضادات الحيوية)، والأمراض المزمنة مثل فرط كوليستيرول الدم والنوع الثاني من الكولسترول. 1 مرض السكري.

وعلى الرغم من هذه التطورات الملحوظة، تظل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية والعلمية ضرورية. وأشار الدكتور سنبل إلى أن التعديل الجيني غير الصحيح قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مشدداً على ضرورة توخي الحذر والدقة. علاوة على ذلك، فإن تحرير الجينات لديه القدرة على التأثير على الأجيال القادمة، حيث يمكن أن تنتقل التغييرات التي لا رجعة فيها. ولذلك، فإن المناقشات الشاملة حول الآثار الأخلاقية لتحرير الجينات ضرورية لضمان التطبيق المسؤول والحفاظ على رفاهية الأفراد والمجتمع ككل.

مصادر:

– د. تمارا سنبل، المدير الطبي للمعلوماتية السريرية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي