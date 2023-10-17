توصلت الدراسة إلى أن تغير المناخ يهدد العمر الاستثنائي للخفافيش

تشير دراسة حديثة نشرت في Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences إلى أن العمر المتوقع للخفافيش قد يكون معرضًا للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وركز البحث، الذي أجراه علماء من جامعة كوليدج دبلن وجامعة بريستول، على دورة السبات لمجموعة من خفافيش حدوة الحصان البرية.

واكتشف الباحثون أن التقلبات الجوية خلال فترة سبات الخفافيش تؤثر على الآلية الجزيئية المسؤولة عن عمرها الطويل. التيلوميرات، وهي قطع من الحمض النووي تحمي نهايات الكروموسومات، تقصر في كل مرة تنقسم فيها الخلية. ترتبط عملية التقصير هذه بالشيخوخة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

ووجدت الدراسة أن الخفافيش التي خرجت من السبات بشكل متكرر بسبب الظروف الأكثر دفئًا، كانت لديها تيلوميرات أقصر بكثير مقارنة بفصول الشتاء السابقة ذات درجات الحرارة الباردة. وأعربت البروفيسورة إيما تيلينغ من جامعة كوليدج دبلن عن قلقها إزاء هذه النتائج، مشيرة إلى أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة العالمية قد يحد من الآثار المفيدة للسبات في الخفافيش البرية.

قامت الدكتورة ميغان باور، المؤلفة الرئيسية للدراسة، بتتبع أكثر من 200 من خفافيش حدوة الحصان البرية خلال ثلاثة فصول شتاء لدراسة آثار السبات على التيلوميرات. وكشف البحث أن السبات يعمل كشكل من أشكال تجديد الشباب، حيث تتمدد التيلوميرات بدلاً من تقصيرها خلال موسم السبات. من المحتمل أن يكون هذا الامتداد بسبب التعبير عن إنزيم التيلوميراز، الذي يسمح للحمض النووي التيلوميري بتكرار نفسه دون التسبب في ضرر.

تؤكد نتائج الدراسة على العواقب المحتملة للظروف المناخية المتغيرة على طبيعة الخفافيش طويلة العمر. الأنواع ذات الأعمار الطويلة ومعدلات التكاثر البطيئة، مثل الخفافيش، معرضة بشكل خاص للتغيرات البيئية. ويشدد الباحثون على أهمية فهم كيفية تأثر الخفافيش بالتغير المناخي السريع والتكيف معه.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف دور التيلوميراز في تمديد التيلوميرات أثناء السبات. تسلط الدراسة الضوء على تأثير تغير المناخ على البيئة وبقاء مجموعات الخفافيش، مع التركيز على الحاجة إلى مواصلة جهود البحث والحفظ لحماية هذه المخلوقات غير العادية.

المصدر

- ميغان إل. باور وآخرون، ديناميكيات التيلومير في حالة السبات في مناخ متغير: رؤى من خفافيش حدوة الحصان البرية الأكبر، وقائع الجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية (2023). دوى: 10.1098/rspb.2023.1589

- كلية دبلن الجامعية