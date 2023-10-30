بحث جديد يكشف عن ظاهرة النبات الحضري

أدلى الدكتور يويا فوكانو، الأستاذ المشارك في جامعة تشيبا، بملاحظة مثيرة للاهتمام أثناء محاولته جعل ابنته تنام. ولاحظ أن حميض الخشب الزاحف، وهو نبات أعشاب شائع، ينمو حول شقته له أوراق حمراء، في حين أن تلك الموجودة في مناطق الضواحي كانت خضراء مورقة. وقد دفعه ذلك إلى إجراء المزيد من التحقيق في هذه الظاهرة، وشرع هو وفريقه في إجراء دراسة ميدانية لفهم سبب ظهور سمات مختلفة للنبات في المساحات الحضرية والخضراء.

حميض الخشب الزاحف، المعروف علميًا باسم Oxalis corniculata، هو نبات منتشر في كل مكان في جميع أنحاء العالم. يزدهر في بيئات مختلفة، من الأراضي الزراعية وضفاف الأنهار إلى المروج والحدائق العامة. يحتوي هذا النبات العشبي منخفض النمو على أوراق ثلاثية الأوراق وأزهار صفراء حامضة ومن الصعب تفويته بسبب توزيعه على نطاق واسع.

أثناء دراستهم، أجرى الدكتور فوكانو وفريقه مسوحات مقطعية في ثلاثة مواقع بالقرب من طوكيو، وصنفوا المناطق إلى مناطق حضرية وخضراء وبين المساحات. وقاموا بتحليل نسبة النباتات ذات الأوراق الخضراء والأوراق الحمراء في كل قطعة أرض واكتشفوا اختلافًا واضحًا في التوزيع. كانت الأفراد ذات الأوراق الخضراء أكثر انتشارًا في المساحات الخضراء، بينما كانت الأفراد ذات الأوراق الحمراء أكثر انتشارًا في المناطق الحضرية.

استخدم الباحثون أيضًا منصة علوم المواطن iNaturalist لجمع البيانات من الملاحظات في جميع أنحاء العالم. وقد دعم تحليل أكثر من 9,500 ملاحظة النتائج التي توصلوا إليها، مما يدل على وجود علاقة بين تباين لون الأوراق والبيئة الحضرية.

ومن المرجح أن الخصائص الفريدة للمناطق الحضرية، مثل الأسطح غير المنفذة ودرجات الحرارة المرتفعة بسبب تأثير جزيرة الحرارة الحضرية، تساهم في هذه الظاهرة. تواجه النباتات في المناطق الحضرية عددًا أقل من التهديدات المفترسة ومنافسة أقل، مما يسمح بحدوث تغييرات تطورية مدفوعة بالتحول في البيئة البيئية.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول قدرة النباتات على التكيف في البيئات الحضرية وتأثير البيئة التي من صنع الإنسان على مجموعات النباتات. إن فهم هذه الديناميكيات يمكن أن يساعد في التخطيط الحضري والحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي في المدن.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الأوكساليس القرني؟

Oxalis corniculata، المعروف أيضًا باسم حميض الخشب الزاحف، هو نبات عشبي شائع يوجد في جميع أنحاء العالم. لها أوراق ثلاثية الأوراق وأزهار صفراء حامضة.

س: لماذا قام الباحثون بدراسة تباين الألوان في حميض الخشب الزاحف؟

لاحظ الباحثون أن حميض الخشب الزاحف يعرض ألوان أوراق مختلفة في المساحات الحضرية والخضراء. وقد دفعهم هذا إلى التحقيق في العوامل التي تساهم في هذا الاختلاف.

س: ماذا وجد الباحثون؟

ووجد الباحثون أن الأفراد ذوي الأوراق الخضراء كانوا أكثر انتشارا في المساحات الخضراء، في حين أن الأفراد ذوي الأوراق الحمراء كانوا أكثر انتشارا في المناطق الحضرية.

س: ما الذي يمكن أن يسبب هذا الاختلاف؟

من المحتمل أن تساهم الخصائص الفريدة للمناطق الحضرية، مثل الأسطح غير المنفذة ودرجات الحرارة المرتفعة، في الاختلاف في لون أوراق حميض الخشب الزاحف. وقد يلعب غياب حيوانات الرعي وانخفاض المنافسة بين النباتات في المناطق الحضرية دورًا أيضًا.

س: ما أهمية هذا البحث؟

يعد فهم قدرة النباتات على التكيف في البيئات الحضرية وتأثير البيئة التي من صنع الإنسان على مجموعات النباتات أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط الحضري والحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي في المدن. يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول هذه الديناميات.