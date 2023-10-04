التلسكوب الراديوي ميركات: تطوير علم الفلك الراديوي من خلال الأتمتة والتكنولوجيا

في بث صوتي حديث، شاركت تشايا داناني، رئيسة قسم الهندسة للأبحاث في Thoughtworks، رؤى قيمة حول التلسكوب الراديوي MeerKAT. يقع تلسكوب MeerKAT في جنوب أفريقيا، وهو تلسكوب راديوي حديث أحدث ثورة في مجال علم الفلك الراديوي.

وعلى عكس التلسكوبات البصرية، يستطيع ميركات التقاط إشارات الراديو ليلًا ونهارًا، مما يجعله حساسًا للغاية لدراسة الأجرام السماوية. تم بناء هذا التلسكوب بـ 64 هوائيًا، وهو بمثابة مقدمة لمصفوفة الكيلومتر المربع (SKA)، والتي من المقرر أن تصبح التلسكوب الراديوي الأكبر والأكثر حساسية في نصف الكرة الجنوبي.

تعاونت شركة Thoughtworks، وهي شركة استشارية في مجال التحول الرقمي، مع المركز المشترك بين الجامعات لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (IUCAA) في بيون في عام 2018 للتعاون لمدة عامين. كان هدفهم هو التخصص في برامج معالجة البيانات لـ MeerKAT. وكجزء من هذا التعاون، قامت شركة Thoughtworks بتطوير خط أنابيب لمعالجة الصور تلقائيًا يسمى "ARTIP". يتعامل خط الأنابيب هذا بكفاءة مع الكم الهائل من البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة MeerKAT، وإزالة الضوضاء، ومعايرة الإشارات، وأتمتة معالجة البيانات، وبالتالي تسريع عملية التحليل.

وقد أدى هذا التعاون إلى اكتشافين مهمين. تتضمن إحداها اكتشاف ذرات الهيدروجين النادرة في المجرات البعيدة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين الأجرام السماوية وتوليد الغاز. يوفر تلسكوب MeerKAT فرصة فريدة لدراسة جوانب مختلفة من الكون، بما في ذلك المجرات والثقوب السوداء وموجات الجاذبية والطاقة المظلمة وأصول الحياة.

لم تقدم MeerKAT مساهمات كبيرة في مجال علم الفلك الراديوي فحسب، بل إنها دفعت أيضًا إلى الابتكار في الحوسبة عالية الأداء والمسرعات وآليات التخزين والحلول الموفرة للطاقة. ويتجاوز تأثيرها المعرفة العلمية ويمتد إلى التقدم التكنولوجي.

يمثل التلسكوب الراديوي MeerKAT وأتمتة معالجة البيانات الخاصة به التطورات المثيرة التي تحدث في مجال علم الفلك الراديوي. ومن خلال التعاون والتقدم التكنولوجي، يتعمق العلماء في ألغاز الكون، مما يوسع فهمنا للكون.

مصادر:

– تشايا داناني، رئيس قسم الهندسة للأبحاث في شركة Thoughtworks.

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