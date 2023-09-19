تعزيز خدمات النظام البيئي من خلال الخلايا الفولتية البيئية: نهج مستدام للطاقة الشمسية

غالبًا ما يتضمن النهج التقليدي لتركيبات الطاقة الشمسية تطهير الأرض ووضع الألواح الشمسية على السطح المدرج. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى اضطراب كبير في النظم البيئية. ومن أجل تعزيز نهج أكثر استدامة ومسؤولية بيئيا، يقترح باحثون من جامعة ولاية كولورادو استخدام الخلايا الشمسية البيئية، التي تجمع بين إنتاج الطاقة والحفاظ على خدمات النظام البيئي.

وقد تم بالفعل الاعتراف بالتقنيات الزراعية، التي تنطوي على الاستخدام المزدوج للأراضي لأغراض الزراعة ومنشآت الطاقة الشمسية، كخطوة إيجابية نحو الاستدامة. ومع ذلك، فإنها تميل إلى إعطاء الأولوية لتعظيم إنتاج الكهرباء دون النظر في الفوائد المحتملة للنباتات والحيوانات الموجودة تحت الألواح الشمسية. وتتخذ الخلايا الفولتية البيئية نهجا مختلفا من خلال تصميم المصفوفات الشمسية التي تأخذ في الاعتبار احتياجات النظام البيئي، وخاصة في البيئات المحدودة المياه مثل الأراضي العشبية.

يستمد الباحثون الإلهام من عملهم في Jack's Solar Garden، وهو أكبر موقع لأبحاث الطاقة الزراعية في الولايات المتحدة. هنا، يدرسون كيف تقوم الألواح الشمسية بتعديل أنماط ضوء الشمس وتغيير توزيع هطول الأمطار، مما يخلق بيئات دقيقة فريدة تدعم التنوع داخل المنشآت الشمسية. تعتبر هذه البيئات الدقيقة أساسية لمفهوم الخلايا الفولتية البيئية.

إحدى المزايا الرئيسية للخلايا الفولتية البيئية هي قدرتها على استعادة الأراضي الزراعية المتدهورة للغاية أو المهجورة. ويمكن تحويل هذه المناطق، التي تعتبر مثالية لمنشآت الطاقة الشمسية واسعة النطاق، في وقت واحد إلى موائل تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي مع توفير الطاقة النظيفة.

ولمزيد من التحقيق في التأثيرات البيئية للألواح الشمسية، يخطط الباحثون لإنشاء منشأة بحثية جديدة في بيئة عشبية محلية بالقرب من حرم الجامعة. ويهدفون من خلال هذه المبادرة إلى فهم أفضل لآثار منشآت الطاقة الشمسية على النظم البيئية القاسية والجافة، مع اشتداد تغير المناخ في المستقبل.

يهدف البحث الذي أجراه فريق جامعة ولاية كولورادو إلى التأثير على المنشآت الشمسية المستقبلية من خلال استكشاف المبادئ التي تعطي الأولوية للاستدامة البيئية. ومن خلال تبني هذه المبادئ، يمكن لشركات الطاقة أن تساهم في الحلول المناخية وحلول استخدام الأراضي. ومن خلال الخلايا الفولتية البيئية، يصبح من الممكن تحقيق مستقبل للطاقة الشمسية أكثر استدامة واستنارة بيئيًا.

مصادر:

- ماثيو أ. ستورشيو وآخرون، "المبادئ البيئية من أجل مستقبل طاقة شمسية أكثر استدامة ومستنيرًا بيئيًا،" علم البيئة والتطور (2023). دوى: 10.1038/s41559-023-02174-x

- جامعة ولاية كولورادو. "كيف يمكن لمنشآت الطاقة الشمسية إعطاء الأولوية للنظم البيئية؟" (2023، 19 سبتمبر). Phys.org.