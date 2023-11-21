ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي يؤدي إلى تسريع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة

كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة "Earth System Dynamics" أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل ينذر بالخطر، أي أسرع بنحو أربع مرات من المتوسط ​​العالمي. وتتسبب ظاهرة الاحترار السريع هذه الآن في ارتفاع درجات الحرارة العالمية بوتيرة أسرع بكثير من المعايير المحددة في اتفاق باريس.

وتهدف الدراسة التي قادها البروفيسور جوليان ستروف من جامعة مانيتوبا، إلى استكشاف مساهمة القطب الشمالي في ظاهرة الاحتباس الحراري وتقييم مدى سرعة اقترابنا من عتبات درجات الحرارة الحرجة المحددة في اتفاق باريس - 1.5 درجة مئوية و2 درجة مئوية.

تشير نتائج الأبحاث إلى أنه إذا لم تشهد المنطقة القطبية الشمالية هذا الاحترار المتسارع، فإن العالم سيصل إلى ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجتين بعد ثماني سنوات تقريبًا من المسار الحالي. وهذا يدل على الدور الحاسم الذي يلعبه القطب الشمالي في ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وللوصول إلى هذه الاستنتاجات، استخدم الفريق محاكاة نماذج المناخ. وقاموا بمقارنة التوقعات دون الاحترار السريع في القطب الشمالي بنماذج العالم الحقيقي، مما مكنهم من التأكد من مدى الزيادات في درجات الحرارة والجدول الزمني لها. وكشفت عمليات المحاكاة أنه في غياب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي، سيتم انتهاك عتبات اتفاق باريس بعد خمس سنوات (1.5 درجة مئوية) وبعد ثماني سنوات (درجتين مئويتين) من التوقعات الحالية.

ويؤكد البروفيسور ستروف على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، مشيرًا إلى أننا في عقد محوري حيث سيؤدي الفشل في تقليل الانبعاثات حتماً إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة. وتؤكد على أهمية حماية الجليد والثلوج في القطب الشمالي، وتؤكد على الدور الذي تلعبه في تنظيم درجات الحرارة العالمية.

ومن الأهمية بمكان رفع مستوى الوعي حول التأثير العميق لارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي والحاجة الملحة إلى بذل جهود متضافرة للتخفيف من تغير المناخ. إن الحفاظ على هذه المنطقة المعرضة للخطر ليس مجرد اهتمام بيئي؛ فهو أمر بالغ الأهمية لرفاهية كوكبنا والأجيال القادمة.

الأسئلة الشائعة

ما هو اتفاق باريس؟

اتفاق باريس هو معاهدة دولية تم اعتمادها في عام 2015، وتهدف إلى مكافحة تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري. لماذا ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع من المتوسط ​​العالمي؟

ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بشكل أسرع بسبب عملية تسمى تضخيم القطب الشمالي، حيث تساهم آليات ردود الفعل الإيجابية، مثل ذوبان الجليد والثلوج، في مزيد من الاحترار. ما هي عواقب الاحترار المتسارع في القطب الشمالي؟

ويؤدي الاحترار المتسارع في القطب الشمالي إلى فقدان الجليد البحري، مما يعطل النظم البيئية ويساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر. كما أنه يزيد من حدة الظواهر الجوية المتطرفة ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. ما الذي يمكن أن يفعله الأفراد لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي؟ إن تقليل البصمة الكربونية الشخصية، ودعم مبادرات الطاقة المتجددة، والدعوة إلى سياسات تراعي المناخ، يمكن أن يساعد في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي وآثاره.