دش نيزك Orionid لعام 2023: مشهد سماوي لن ترغب في تفويته

من المقرر أن يصل الدش النيزكي السنوي Orionid إلى ذروته في 22 أكتوبر 2023، ليقدم عرضًا سماويًا لن ترغب في تفويته. يشتهر كوكب الجباريات بشهبه اللامعة والسريعة، ويخلق تجربة بصرية مذهلة في سماء الليل.

تتحرك شهب زخات الجباريات بسرعات تتجاوز 148,000 ميل في الساعة (66 كيلومترًا في الثانية) ولديها القدرة على أن تصبح كرات نارية، مما ينتج عنه رشقات طويلة من الضوء. غالبًا ما يتركون "قطارات" متوهجة أثناء مرورهم، والتي يمكن أن تبقى لعدة ثوانٍ إلى دقائق. على الرغم من أنها تبدو وكأنها تنشأ من كوكبة أوريون، إلا أن النيازك هي في الواقع شظايا وجسيمات صغيرة، عادة من المذنبات أو الكويكبات، التي تحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض.

في حالة الجباريات، هذه النيازك عبارة عن حطام ناتج عن مذنب هالي، وهو مذنب يمر بالشمس والأرض كل 75 إلى 79 عامًا. في كل مرة يقترب مذنب هالي من النظام الشمسي الداخلي، فإنه يتخلص من ما بين 3 إلى 10 أقدام من مادته.

للاستمتاع بأفضل تجربة مشاهدة، يوصى بالنظر بزاوية تتراوح بين 45 إلى 90 درجة عن نقطة الإشعاع في السماء. يسمح هذا المنظور للنيازك بالظهور لفترة أطول وأكثر إثارة. إن النظر مباشرة إلى الإشعاع قد يتسبب في ظهور النيازك بشكل أقصر بسبب تأثير يسمى التقصير.

تنتج Orionids عادةً ما بين 15 إلى 20 نيزكًا في الساعة في ذروتها عند ملاحظتها من مواقع ذات الحد الأدنى من التلوث الضوئي. ومع ذلك، كانت هناك حالات في الماضي ارتفع فيها عدد النيازك إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد. ومن غير المتوقع حدوث نشاط مكثف هذا العام.

أفضل وقت لمشاهدة زخات الشهب هو خلال الساعات التي تلي منتصف الليل مباشرة وحتى الفجر. تصل Orionids إلى ذروتها بالصدفة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عام 2023، مما يجعل البقاء مستيقظًا لوقت متأخر أكثر ملاءمة. يمكن رؤية زخات الشهب من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، حيث يواجه المشاهدون في نصف الكرة الشمالي الجنوب الشرقي، بينما يواجه المشاهدون في نصف الكرة الجنوبي الشمال الشرقي.

يعد مذنب هالي، مصدر شهب الجباريات، أحد أشهر المذنبات ويظهر مرة واحدة كل 76 عامًا تقريبًا. وكان آخر ظهور له في عام 1986، ومن المقرر أن يعود في عام 2061. ويعمل الجباريون بمثابة تذكير بحضور المذنب الدائم في سمائنا.

سواء كنت عالم فلك من ذوي الخبرة أو راصدًا فضوليًا، فإن زخة شهب الجباريات لعام 2023 تعد بأن تكون مشهدًا سماويًا لا ينبغي تفويته. تأكد من العثور على موقع بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة وإحضار كرسي في الحديقة أو بطانية لتظل مرتاحًا أثناء الاستمتاع بالعرض.

المصادر: ناسا، إيرث سكاي، جمعية النيزك الأمريكية