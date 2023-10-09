زخات شهب التنين تصل إلى ذروتها الليلة

ويمكن ملاحظة زخة شهب التنين، المعروفة أيضًا باسم الجياكوبينيدات، في سماء الليل حتى الغد، لكن من المتوقع أن تصل ذروتها هذا المساء. ويوصف هذا الدش النيزكي السنوي بأنه "متغير"، مما يعني أن شدة وتواتر الشهب يمكن أن يختلف بشكل كبير من سنة إلى أخرى.

خلال ذروة زخات شهب التنين، يمكن للمراقبين تجربة عرض مذهل للشهب. ومع ذلك، نظرًا لطبيعته التي لا يمكن التنبؤ بها، لا يوجد ضمان لعدد الشهب التي ستكون مرئية. قد تشهد بعض السنوات عددًا قليلًا فقط من الشهب في الساعة، بينما يمكن أن تنتج سنوات أخرى عرضًا مذهلاً بمئات الشهب التي تتدفق عبر السماء.

تقع النقطة المشعة لدش نيزك Draconid في كوكبة Draco، ومن هنا اسمها. لمراقبة زخات الشهب، يوصى بإيجاد مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة، والاستلقاء والنظر نحو السماء الشمالية الغربية.

على الرغم من أن زخات شهب التنينية ليست معروفة أو شائعة مثل زخات الشهب السنوية الأخرى مثل البرشاويات أو الجوزاء، إلا أنها تقدم تجربة فريدة ومثيرة لمراقبي النجوم. وهذه الشهب هي بقايا المذنب 21P/Giacobini-Zinner، الذي يدور حول الشمس كل 6.6 سنة. عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب، تحترق الجسيمات في غلافنا الجوي، مما يؤدي إلى ظهور خطوط مبهرة من الضوء نراها على شكل نيازك.

لذا، إذا كنت من محبي الأحداث السماوية وزخات الشهب، فلا تفوت فرصتك في اللحاق بالتنينات الليلة. تذكر أن ترتدي ملابس دافئة، وتحضر معك بطانية، وتستمتع بجمال سماء الليل.

التعاريف:

- زخة شهب التنينية/الجياكوبينيات: زخة شهب سنوية تحدث في شهر أكتوبر، وتتميز بأنها "متغيرة" ومعروفة بكثافتها وتكرار الشهب التي لا يمكن التنبؤ بها.

– نقطة الإشعاع: النقطة في السماء التي تظهر منها الشهب في وابل الشهب.

مصادر:

- يمكن رؤية زخة شهب التنين حتى الغد ولكنها تبلغ ذروتها هذا المساء بواسطة سام تونكين