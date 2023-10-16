اكتشافات جديدة حول الميكروبات القديمة وبقائها

يسلط منشور حديث لعالم من جامعة ولاية مونتانا الضوء على العمليات البيئية لشكل الحياة القديم الذي لا يزال موجودًا حتى اليوم. الدراسة، التي تحمل عنوان "تكتسب مولدات الميثان النيكل وتتراكم حيويًا أثناء الذوبان الاختزالي لبيريت النيكل"، تتعمق في الخصائص الفريدة لمولدات الميثان، والكائنات الحية الدقيقة التي تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج الميثان، أو الغاز الطبيعي.

تختلف مولدات الميثان عن الكائنات الحية الأخرى لأنها لا تعتمد على ضوء الشمس للحصول على الطاقة، كما أنها غير قادرة على البقاء على قيد الحياة في وجود الأكسجين. وبدلاً من ذلك، فإنها تحصل على طاقتها من المواد الكيميائية الموجودة في بيئتها، وغالبًا ما تقوم بتكسير الصخور والمعادن. تنتج هذه العملية غاز الميثان كمنتج ثانوي. إن فهم كيفية تحقيق الميثانوجين لذلك يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للانخفاض الكبير في مستويات الميثان وزيادة الأكسجين على الأرض منذ مليارات السنين.

تركز الدراسة بشكل خاص على نوع معين من الميثانوجين الذي يمكنه استخراج النيكل وتجميعه من المناطق المحيطة به. وباستخدام المعادن كمصدر للمغذيات، يمكن لمولدات الميثانول هذه أن تدعم نموها. تساهم هذه النتائج في فهم سبب انخفاض غاز الميثان في الغلاف الجوي منذ مليارات السنين، والذي يُحتمل أن يكون ناجمًا عن انخفاض عدد مولدات الميثان بسبب الظروف البيئية المتغيرة أو ندرة النيكل، وهو عنصر أساسي لبقائها.

أجرى فريق البحث تجارب لمراقبة نمو وبقاء مولدات الميثانول في بيئات تحتوي على كميات متفاوتة من النيكل. ومن خلال قياس الميثان المنتج وتحليل محتوى النيكل المخزن في الخلايا، توصل الباحثون إلى اكتشافات مهمة حول اعتماد مولدات الميثان على النيكل. ووجدوا أن هذه الكائنات الحية الدقيقة تتطلب كمية أقل بكثير من النيكل مما كان يعتقد سابقًا، ولديها القدرة على تجميع النيكل من أجل البقاء في المستقبل، حتى في البيئات المستنفدة للنيكل.

هذا البحث له آثار أوسع تتجاوز دراسة الكائنات الحية الدقيقة القديمة. إن فهم عملية "التعدين الحيوي" التي تستخدمها مولدات الميثان يمكن أن يؤدي إلى تطوير تقنيات التعدين بأقل تأثير على البيئة. ومن خلال التعلم من هذه الميكروبات، قد يتمكن البشر من استخراج المعادن والفلزات من الأرض بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وتسلط الدراسة الضوء على ثلاث نتائج رئيسية. أولاً، يوضح أن مولدات الميثان يمكنها الحصول على النيكل من المعادن، وهي ظاهرة لم يتم ملاحظتها من قبل. ثانيًا، يمكن لهذه الكائنات الحية الدقيقة أن تحصل على النيكل حتى بتركيزات منخفضة للغاية، مما يتحدى الافتراضات السابقة حول متطلباتها الغذائية. وأخيرًا، تقوم مولدات الميثان بتجميع النيكل داخل نفسها كوسيلة لتأمين إمدادات كافية لبقائها.

وبينما يتعمق البحث في مفاهيم علمية معقدة، فإن الأهمية الشاملة واضحة. إن فهم الانتقال من جو الميثان إلى بيئة الأرض الغنية بالأكسجين أمر بالغ الأهمية لفهم تطور الظروف الصالحة للسكن لأشكال الحياة، بما في ذلك البشر. ومع ظهور اكتشافات جديدة مثل هذه، فإنها تفتح المزيد من الأسئلة، مما يدفع إلى مواصلة الاستكشاف والدراسة.

مصادر:

– علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي (2023). DOI: 10.1128/aem.00991-23