اكتشاف جديد يتحدى "كتاب قواعد" الحمض النووي

لعبت الاكتشافات العرضية منذ فترة طويلة دورًا حيويًا في الاكتشافات العلمية. من البنسلين إلى الميكروويف، أدت النتائج المصادفة إلى ابتكارات رائعة. الآن، تحدى الاكتشاف الأخير المنشور في PLoS Genetics مرة أخرى المعتقدات الراسخة في عالم علم الوراثة.

كان الدكتور جيمي ماكجوان، عالم ما بعد الدكتوراه في معهد إيرلهام، يعمل بشكل تعاوني مع باحثين من جامعة أكسفورد لتطوير خط أنابيب جديد لتسلسل الحمض النووي. وكان هدفهم هو تحديد تسلسل كميات صغيرة من الحمض النووي من خلايا مفردة من الكائنات الحية التي يصعب نموها في المختبر. أثناء دراستهم لكائن مجهري، يُعرف باسم الطلائعيات، تم الحصول عليه من بركة مياه عذبة، عثروا على نوع غير متوقع له متغير فريد من نوعه في الشفرة الوراثية.

عادةً ما يتم الحفاظ على الشفرة الوراثية، وهي عنصر أساسي في علم الأحياء، بشكل كبير عبر الأنواع. وهو يتألف من 64 كودونًا، وهي عبارة عن مجموعات من ثلاث نيوكليوتيدات، مع ثلاثة كودونات، TAA، وTAG، وTGA، تعمل بمثابة "كودونات توقف"، مما يشير إلى نهاية الجين. ومع ذلك، في الطلائعيات التي درسها ماكجوان وزملاؤه، طورت اثنتين من كودونات التوقف معاني متغيرة، متحدية "القواعد" الراسخة لترجمة الجينات.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على الكم الهائل من الأشياء المجهولة في مجال علم الوراثة وعلم الجينوم. إنه يدفعنا إلى التشكيك في فهمنا الحالي لعلم الأحياء، وخاصة في مجال الطلائعيات. تمتلك هذه الكائنات وحيدة الخلية، والتي غالبًا ما يتم إهمالها في مشاريع تسلسل الجينوم، إمكانات هائلة لفهم تطور الحياة على الأرض.

أسئلة وأجوبة:

Q: ما هي الشفرة الوراثية؟

A: الشفرة الوراثية عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية ترجمة الجينات إلى تسلسلات من الأحماض الأمينية لبناء البروتينات.

Q: كم عدد الكودونات التي تشكل الشفرة الوراثية؟

A: تتكون الشفرة الوراثية من 64 كودونًا، بما في ذلك ثلاثة كودونات توقف.

Q: ماذا اكتشف الباحثون عن الشفرة الوراثية للطلائعيات؟

A: ووجدوا أن اثنين من كودونات التوقف في الشفرة الوراثية للطلائعيات قد طورتا معانٍ متغيرة، مما يتناقض مع الفهم الراسخ لترجمة الجينات.

Q: ما أهمية دراسة الطلائعيات؟

A: يمكن للطلائعيات، التي غالبًا ما يتم تجاهلها في مشاريع تسلسل الجينوم، تقديم رؤى مهمة حول تطور جميع أشكال الحياة على الأرض. ليس فقط الطلائعيات المسببة للأمراض هي التي تعتبر ضرورية للدراسة، ولكن أيضًا الطلائعيات غير المسببة للأمراض أو التي تعيش بحرية.

Q: كيف يتحدى هذا الاكتشاف المعتقدات الراسخة؟

A: ومن خلال تحدي "القواعد" التقليدية لترجمة الجينات، يوسع هذا الاكتشاف فهمنا لتقلبية الشفرة الوراثية ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث حول الطلائعيات.