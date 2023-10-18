شبكة من أشعة الليزر في الفضاء يمكن أن تساعد في إزالة النفايات الفضائية

هناك قلق متزايد بشأن كمية الحطام الفضائي الموجود في المدار الأرضي المنخفض. واستجابة لهذه المشكلة، يستكشف الباحثون فكرة استخدام شبكة من أشعة الليزر لإعادة توجيه الأجسام التي تشكل خطر الاصطدام إلى مدارات أكثر أمانًا. سيتم تركيب أجهزة الليزر، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على الأقمار الصناعية أو غيرها من المنصات المخصصة وستقوم بمراقبة أجسام الحطام الفضائي. عندما يتم اكتشاف تصادم محتمل مع أحد الأصول الفضائية القيمة، مثل محطة الفضاء الدولية أو قمر صناعي، سيكون الليزر قادرًا على دفع الجسم إلى مدار أكثر أمانًا.

ويتم تمويل المشروع، بقيادة هانغ وون لي من جامعة وست فرجينيا، من قبل وكالة ناسا بمبلغ 200,000 ألف دولار على مدى ثلاث سنوات. الهدف النهائي هو تطوير نظام يمكنه اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي بشأن الأجسام الفضائية التي سيتم استهدافها والتأكد من أن المدارات الجديدة آمنة من المزيد من الاصطدامات. سيتم استخدام عدة أشعة ليزر لتغيير مسار الأجسام بكفاءة، وهي مهمة قد تكون مستحيلة باستخدام ليزر واحد.

في الوقت الحالي، يعد تتبع الحطام الفضائي مهمة صعبة، حيث لا يمكن رصد كل جسم في المدار. وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 34,600 جزء من الحطام الفضائي متتبعة، ولكن يمكن أن يكون هناك 130 مليون قطعة إضافية أصغر حجمًا من أن يتم اكتشافها بدقة. وهنا تصبح شبكة الليزر مفيدة بشكل خاص، حيث يمكنها استهداف كائنات من أي حجم.

يتميز استخدام الليزر الفضائي بالعديد من المزايا مقارنةً بالليزر الأرضي. وهي لا تحتاج إلى المرور عبر الغلاف الجوي للأرض، مما قد يؤدي إلى تشويه الحزم، مما يسمح باستهداف الأجسام ومناورتها بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هذا النظام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي فعالاً من حيث التكلفة ويمكن استخدامه لتتبع الأجسام الفضائية قبل الإطلاق، مما يضمن مهمات آمنة وخالية من الاصطدامات.

وفي الختام، فإن تطوير شبكة من أجهزة الليزر في الفضاء لديه القدرة على معالجة مسألة الحطام الفضائي بشكل فعال وحماية الأصول الفضائية القيمة. ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وأشعة الليزر المتعددة، يمكن لهذا النظام اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وضمان سلامة المدارات. لا يزال هذا المشروع البحثي الذي تموله وكالة ناسا في مراحله الأولى، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تقليل النفايات الفضائية والحفاظ على سلامة العمليات الفضائية.

مصادر:

- ناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)