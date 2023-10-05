تأثير إصلاح الساعة على صيانة المحطة الفضائية

أحدث دون بيتيت، المهندس الكيميائي ورائد الفضاء في ناسا، ثورة في طريقة إجراء الإصلاحات في محطة الفضاء الدولية (ISS) من خلال خبرته في إصلاح الساعات. في مقطع فيديو يوثق عملية إصلاح ساعته، أظهر بيتي أهمية أعمال إصلاح المحركات الدقيقة في الفضاء. قبل ذلك، كان البروتوكول القياسي لإصلاحات محطة الفضاء الدولية يتضمن استبدال الوحدات بأكملها، دون تفكيكها. ومع ذلك، فإن كارثة كولومبيا في عام 2003، والتي أدت إلى توقف أسطول هيوستن لمدة عامين ونصف، أجبرت وكالة ناسا على إعادة التفكير في نهجها.

أظهر فيديو إصلاح ساعة بيتيت أنه يمكن إجراء الإصلاحات بشكل فعال في الفضاء، مما دفع ناسا إلى النظر في فكرة الاستفادة من براعة رواد الفضاء في أعمال الإصلاح الدقيقة. كان لهذا التحول في العقلية تأثير كبير على إجراءات الصيانة المستقبلية على متن محطة الفضاء الدولية.

سمحت القدرة على إصلاح المعدات الموجودة في المدار لوكالة ناسا بالتكيف مع التحديات الناجمة عن التأريض الممتد لأسطول المكوك الفضائي. ومع انخفاض حجم الطاقم والإمدادات المحدودة في محطة الفضاء الدولية، أصبحت الحاجة إلى إصلاحات فعالة أمرًا بالغ الأهمية. لعب فيديو بيتيت دورًا حاسمًا في إثبات أن رواد الفضاء يمتلكون المهارات اللازمة لمهام الإصلاح المعقدة.

ومن خلال الإلهام من العرض التوضيحي لإصلاح ساعة بيتيت، بدأ موظفو الصيانة في ناسا باستكشاف إمكانية تفكيك وإصلاح المعدات في المدار. وقد سمح لهم هذا النهج بإطالة عمر الإمدادات الحالية وتقليل الاعتماد على قطع الغيار القادمة من الأرض.

لقد تجاوز تأثير فيديو بيتيت مجرد إظهار قدرات الإصلاح. لقد أظهر كفاءة وبراعة رواد الفضاء في التعامل مع المهام الدقيقة، مما يتحدى التصور بأنهم مسؤولون وحدهم عن عمليات أكبر وأكثر خشونة. مهد هذا التحول في العقلية الطريق لعصر جديد من إجراءات صيانة وإصلاح المحطات الفضائية.

ومع إقرار قانون تفويض ناسا، الذي يمدد مشاركة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030، والمشاركة المتزايدة لمشغلي الفضاء التجاريين، تظل أهمية أعمال الإصلاح الدقيقة حاسمة. يستمر إرث إصلاح الساعات في الفضاء في لعب دور مهم في ضمان طول عمر المركبة الفضائية ووظائفها.

المصادر: سلكي